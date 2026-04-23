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Selber WölfeTransfer-News

Tom Pauker übernimmt weiter Verantwortung

Eigengewächs geht in eine weitere Saison im Trikot der Selber Wölfe

23. April 20262 Mins read69
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Tom Pauker - © Mario Wiedel
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Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe setzen weiter auf Verlässlichkeit, Energie und Identifikation: Stürmer Tom Pauker wird auch in der kommenden Saison für seinen Heimatverein auflaufen.

Der 31-Jährige hat nach seiner Rückkehr im Januar alle Erwartungen erfüllt und wird im Wolfsrudel auch in Zukunft eine zentrale Rolle einnehmen.

Tragende Säule für das Wolfsrudel

Mit der Vertragsverlängerung von Tom Pauker binden die Selber Wölfe einen Spieler, der sich nach seiner Rückkehr schnell und nachhaltig ins Team eingefügt hat. Der gebürtige Selber überzeugte durch seine Präsenz auf und neben dem Eis, seine körperliche Spielweise sowie seine Einsatzbereitschaft. Der Rechtsschütze erfüllte dabei nicht nur die sportlichen Erwartungen, sondern entwickelte sich auch zu einer wichtigen Stütze im Mannschaftsgefüge. Auch persönlich war für ihn die Rückkehr in die Heimat der richtige Schritt: „Zunächst musste ich, aufgrund meiner Pause im Dezember, erstmal wieder richtig fit werden. Aber als die Luft dann wieder da war, hat es richtig viel Spaß gemacht. Die Geburt von meiner Tochter Anni im Februar hat mich dann nochmal richtig für die Playoffs gepuscht. Und die Fans sind für Selb natürlich ein echtes Aushängeschild. Die Unterstützung – auch für mich persönlich in den Playoffs – war einfach unglaublich!“
Ansprechpartner: Oliver Opel

Erwartungen voll erfüllt

Die Verantwortlichen der Selber Wölfe zeigen sich sehr zufrieden mit den Leistungen des Stürmers. Tom Pauker brachte genau jene Qualitäten ein, die man sich von ihm erhofft hatte: Robustheit, Energie, Zug zum Tor und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Seine Erfahrung machte sich insbesondere in intensiven Spielphasen bemerkbar und verlieh dem Team zusätzliche Stabilität. „Tom überzeugt durch Durchsetzungsvermögen, Charakter und Herz. Er sorgt permanent für Offensivdruck und passt menschlich wie sportlich perfekt zu den Selber Wölfen“, lobt Selbs Sportlicher Leiter Frank Hördler den Rechtsschützen.

Mit Tom Pauker haben die Selber Wölfe zudem einen Spieler im Kader, der eine echte Vorbildfunktion übernimmt. Dies gilt insbesondere auch für die Nachwuchsspieler aus den Reihen der Selber Wölfe Juniors, denen Tom Pauker als Beispiel dient, dass man es aus dem Selber Nachwuchs heraus zu einer beachtlichen Karriere mit mittlerweile über 550 Profispielen bringen kann.

„Wir wollen den nächsten Schritt machen“

Auch mit ein paar Wochen Abstand ärgert sich Tom Pauker noch über das Viertelfinalaus gegen die Hannover Scorpions: „Mit dem Ausgang der Saison können wir zufrieden sein – mehr aber auch nicht. Wir haben uns in der Serie gegen die Scorpions zu oft selbst ein Bein gestellt. Deshalb ist da auch schon etwas Wehmut dabei. Gleichzeitig ist das dann aber auch eine super Motivation für das Sommertraining.“ Und damit richtet der Leistungsträger auch direkt wieder den Blick nach vorne: „Ich will kommende Saison auf jeden Fall wieder einer der Führungsspieler sein, der hier und da auch mal den Unterschied ausmachen kann. Natürlich müssen wir erst einmal abwarten, wie die Mannschaft konkret aussehen wird. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir wieder eine hungrige Truppe aufs Eis bringen, die hartes und ehrliches Eishockey spielen wird. Unser Ziel sollte es sein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und am Ende wollen wir weiter kommen als vergangene Saison, um wieder den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu machen.“

Tom Pauker
Geburtstag: 15.06.1994
Geburtsort: Selb
Größe: 1,86 m
Gewicht: 91 kg

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