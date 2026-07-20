Tom Knobloch kehrt nach Dresden zurück

Dresden. (PM Eislöwen) Stürmer Tom Knobloch kehrt zu den Dresdner Eislöwen zurück.

Der 27-Jährige lief bereits von der Saison 2018/19 bis einschließlich 2023/24 für die Eislöwen auf. Dabei absolvierte er 293 Spiele, erzielte 38 Tore und bereitete 36 weitere Treffer vor. Nach zwei Spielzeiten bei den Lausitzer Füchsen zieht es ihn nun zurück nach Dresden.

Bo Subr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Tom bringt genau das mit, was wir brauchen: Erfahrung, Energie, Verlässlichkeit und ein echtes Gefühl für diesen Standort. Er weiß, wie hier gespielt und gelebt wird. Solche Spieler geben einer Mannschaft Stabilität – auf und neben dem Eis.“

Tom Knobloch: „Dresden war für mich immer mehr als nur eine Station. Ich verbinde mit dem Standort unglaublich viel – sportlich wie persönlich. Umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein, das Trikot zu tragen und bekannte Gesichter wiederzusehen. Ich habe genau verfolgt, was sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam etwas erreichen.“