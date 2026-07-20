Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Dresdner Eislöwen Tom Knobloch kehrt nach Dresden zurück
Dresdner EislöwenTransfer-News

Tom Knobloch kehrt nach Dresden zurück

20. Juli 20261 Mins read49
Share
Tom Knobloch - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Stürmer Tom Knobloch kehrt zu den Dresdner Eislöwen zurück.

Der 27-Jährige lief bereits von der Saison 2018/19 bis einschließlich 2023/24 für die Eislöwen auf. Dabei absolvierte er 293 Spiele, erzielte 38 Tore und bereitete 36 weitere Treffer vor. Nach zwei Spielzeiten bei den Lausitzer Füchsen zieht es ihn nun zurück nach Dresden.

Bo Subr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Tom bringt genau das mit, was wir brauchen: Erfahrung, Energie, Verlässlichkeit und ein echtes Gefühl für diesen Standort. Er weiß, wie hier gespielt und gelebt wird. Solche Spieler geben einer Mannschaft Stabilität – auf und neben dem Eis.“

Tom Knobloch: „Dresden war für mich immer mehr als nur eine Station. Ich verbinde mit dem Standort unglaublich viel – sportlich wie persönlich. Umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein, das Trikot zu tragen und bekannte Gesichter wiederzusehen. Ich habe genau verfolgt, was sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam etwas erreichen.“

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

86
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post Männer-Nationalmannschaft: Peter John Lee wird sportlicher Berater

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EC Bad NauheimTransfer-News

EC Bad Nauheim vergibt vierte Importstelle an einen Ex-Krefelder

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat seine vierte...

By20. Juli 2026
EC PeitingTransfer-News

Markus Czogallik bleibt beim EC Peiting

Peiting. (PM ECP) Markus Czogallik bleibt dem EC Peiting ein weiteres Jahr...

By20. Juli 2026
EC Bregenzerwald Hockey TigersTransfer-News

Tigers holen frische Jungtalente

Dornbirn. (PM HC Tigers) Der Kader wächst weiter. Mit Luca Wimmer und...

By20. Juli 2026
Straubing TigersTransfer-News

Bestätigung: Straubing Tigers verpflichten Jamieson Rees

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Offensive weiter verstärkt und...

By20. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten