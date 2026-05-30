Tom Horschel verlängert Vertrag und übernimmt die sportliche Leitung der Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks treiben die sportliche Neuausrichtung des Clubs weiter voran.

Im Zuge dieses Prozesses wurde der Vertrag mit Tom Horschel nicht nur verlängert, sondern auch ausgeweitet. Der 28-Jährige wird künftig sowohl als Spieler als auch als sportlicher Leiter für die Passau Black Hawks tätig sein. Tom Horschel wird dem Team damit auch weiterhin als wichtige Stütze in der Defensive erhalten bleiben.

Der gebürtige Bad Tölzer steht seit der Saison 2024/25 im Aufgebot der Passau Black Hawks. Seit seinem Wechsel in die Dreiflüssestadt hat sich Horschel schnell als feste Größe im Team etabliert. In bislang 68 Einsätzen sammelte der Verteidiger 31 Scorerpunkte. Darüber hinaus hatte Horschel auf und Abseits der Eisfläche eine absolute Führungsrolle inne.

Auch bei der Stabilisierung des Clubs übernahm Horschel früh Verantwortung und führte zahlreiche Gespräche mit Spielern. In den kommenden Wochen wird er gemeinsam mit Geschäftsführer Fabian Semsch und dem Trainerteam den Kader für die neue Spielzeit zusammenstellen.

„Die Verpflichtung von Tom Horschel als Sportlicher Leiter ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Vereins. Tom verbindet sportliche Kompetenz mit einer hohen Identifikation zu den Black Hawks. Er kennt den Standort Passau sehr gut, verfügt über ein hervorragendes Netzwerk im deutschen Eishockey und bringt die Motivation, die Leidenschaft und den Ehrgeiz mit, unseren Verein aktiv weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass Tom die richtige Besetzung für diese Schlüsselposition ist und gemeinsam mit uns die sportliche Zukunft der Black Hawks erfolgreich gestalten wird.“ erklärt Passau Black Hawks Geschäftsführer Fabian Semsch.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, mit der ich mich bereits in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt habe. Der enge Austausch mit Menschen und die Möglichkeit, den Verein aktiv zu unterstützen, bedeuten mir viel. Ich bin überzeugt vom großen Potenzial des Vereins und der Stadt Passau und freue mich darauf, die Entwicklung des Eishockeys in Passau weiterhin mitzugestalten – sowohl als Spieler als auch als sportlicher Leiter. Den Kontakt zur Mannschaft habe ich in den vergangenen Wochen stets aufrechterhalten, und ich bin zuversichtlich, dass wir einen Großteil des letztjährigen Kaders halten können. Die Zusammenarbeit mit Fabian Semsch ist hervorragend, und gemeinsam können wir eine gute Grundlage für die Zukunft schaffen.“ blickt Tom Horschel auf seine künftige Aufgabe als Spieler und sportlicher Leiter. -czo

Tom Horschels Karriere in Zahlen

Source: Tom Horschel @ Elite Prospects