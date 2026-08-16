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EA Schongau MammutsTransfer-News

Tom Callaghan wechselt vom HC Landsberg zur EA Schongau

16. August 20261 Mins read59
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Tom Callaghan -© HC Landsberg
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Schongau. (PM Mammuts) 27-jähriger Stürmer soll mit Erfahrung, Torgefahr und Kampfgeist das junge Mammut-Team verstärken.

Die EA Schongau kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Tom Callaghan wechselt vom Ligakonkurrenten HC Landsberg zu den Mammuts.

Der 27-jährige Stürmer bringt dabei genau das Profil mit, das die Schongauer Mannschaft weiter verstärken soll: Erfahrung, Torgefahr und eine ausgeprägte kämpferische Einstellung. In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Callaghan für die Eisbären Heilbronn auf dem Eis, bevor er in der zurückliegenden Saison zum HC Landsberg wechselte.

Dabei stellte der Angreifer regelmäßig unter Beweis, dass er in entscheidenden Situationen den Unterschied machen kann. Callaghan zeichnet sich durch seinen unbedingten Einsatz, seinen Kampfgeist und eine positive Einstellung aus. Vor dem gegnerischen Tor agiert der 27-Jährige geradlinig und konsequent und versteht es, seine Chancen entsprechend zu nutzen.

„Tom bringt eine Spielweise mit, die sehr gut zu unserer Mannschaft passt. Er arbeitet hart, geht in die Zweikämpfe und bringt gleichzeitig die Qualität mit, um offensiv Akzente zu setzen. Gerade für unsere junge Mannschaft ist seine Erfahrung ein wichtiger Baustein“, freut sich die EA Schongau über die Verpflichtung.

Nach zwei Jahren in Heilbronn und zuletzt einer Saison beim HC Landsberg kennt Callaghan die Liga bereits bestens. Nun führt ihn sein Weg ein Stück lechaufwärts nach Schongau.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Schongau. Ich möchte die Mannschaft, den Staff und natürlich die Fans kennenlernen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, blickt Callaghan seiner neuen Aufgabe bei den Mammuts entgegen.

Mit Tom Callaghan gewinnt die EA Schongau einen weiteren erfahrenen Angreifer, der die junge Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Mentalität bereichern soll.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tom Callaghan @ Elite Prospects

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