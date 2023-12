Tollhaus Festung an der Trat: Deggendorfer SC siegt im Weihnachtskrimi gegen Heilbronn

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Was für ein spannender Abend in der Festung an der Trat. Vor 2165 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer...

Deggendorf. (PM DSC) Was für ein spannender Abend in der Festung an der Trat.

Vor 2165 Zuschauern bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger im Spitzenspiel die Heilbronner Falken mit 3:1 und festigt damit den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Süd.

Der Deggendorfer Headcoach konnte im Duell mit den Falken einen Rückkehrer im Lineup begrüßen. Nachdem er zuletzt krankheitsbedingt fehlte, kehrte Tomas Gulda zurück in den Kader. Weiterhin fehlten somit Petr Stloukal, Lukas Miculka und Benedikt Schopper. Kurzfristig ebenfalls nicht mit von der Partie war Routinier Thomas Pielmeier.

Beide Teams starteten mit viel Elan in die Partie und erspielten sich früh die ersten Chancen. Doch ließen sich weder Timo Pielmeier, noch Patrick Berger im Tor der Gäste überwinden. In der 17. Minute war der Bann jedoch gebrochen. Den Abpraller eines Schuss von Leon Zitzer münzte Niklas Pill zum 1:0 um. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste mit viel Dampf aus der Kabine und erzielten in der 24. Minute den Anschluss. Eine schnell vorgetragene Kombination vollendete Frederik Cabana zum 1:1 Ausgleich. Im weiteren Drittelverlauf erspielten sich die Deggendorfer zahlreiche Chancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am stark haltenden Patrick Berger im Tor der Falken. Auf der Gegenseite hielt sich auch Timo Pielmeier schadlos, sodass es mit dem 1:1 das zweite Mal in die Kabine ging.

Im Schlussdrittel hatten die Deggendorfer nach wie vor etwas mehr von der Partie und gingen in der 46. Minute erneut in Führung. Auf Zuspiel von Marco Baßler traf René Röthke zum 2:1. Als Thomas Greilinger in der 54. Minuten im Powerplay auf 3:1 stellte, gab es in der Festung an der Trat kein Halten mehr. Angefeuert vom lautstarken Anhang brachten die Deggendorfer das Ergebnis mit einer kämpferisch starken Leistung über die Zeit.

Einziger Wermutstropfen war aus Deggendorfer Sicht die Verletzung von Niklas Pill. Der Stürmer stürzte im zweiten Abschnitt unglücklich in die Bande und konnte die Partie nicht beenden.

Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für den Deggendorfer SC mit dem nächsten Topspiel weiter. Zu Gast sind die Mannen von Trainer Jiri Ehrenberger bei den Blue Devils Weiden.