Toller Kampf in Lugano

Lugano. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verliert den Test in Lugano mit 2:6.

Die stark ersatzgeschwächten Haie liefern aber einen grandiosen Kampf.

Mit einer ganz kurzen Bank mussten die Haie den Weg in die Schweiz zum Test gegen den Traditionsklub HC Lugano antreten. Ein Virus fungierte diese Woche bei den Tirolern als Spielverderber. Unter anderem musste Coach Jordan Smotherman auf Lattner, Welsh, Mackin, Klassek, Hirano (immer noch beim Nationalteam) und Stöffler verzichten. Das machte die ohnehin schwere Aufgabe gegen den 7-fachen Schweizer Meister noch schwerer. Lugano war dann auch das bestimmende und dominante Team, die Haie, die aufgrund der Ausfälle auch stark umstellen mussten, wehrten sich aber mit allem was sie hatten. Nach einem 0:4-Rückstand kamen die Haie auf 2:4 heran, um am Ende dann aber doch als 2:6-Verlierer vom Eis zu gehen.

Trotz der Niederlage war Headcoach Smotherman nach dem Spiel voll des Lobes: „Das Ergebnis ist mir heute egal. Wir sind mit 15+1 Spielern angetreten, und alle, wirklich alle haben alles auf dem Eis gelassen. Bei 2:4 waren wir sogar nahe am Anschlusstreffer dran, doch leider war dann der Tank leer. Wenn wir aus diesem Test etwas mitnehmen können dann das: Diese Mannschaft kann stolz auf sich sein. Ich bin stolz auf sie. Wie die Jungs heute füreinander gekämpft haben darf uns für die Zukunft hoffen lassen.“

Die Haie testen vor dem Saisonstart noch zwei Mal gegen Bozen. Für das Heimspiel am 11.09. in der TIWAG Arena sind Tickets bereits online über die HCI-Website zu bekommen.

HC Lugano – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 6:2 (2:0,2:1,2:1)

Tore: Carr (9./PP, 24., 52./PP), Müller (14., 42.), Cormier (25.) bzw. Rassell (34.), Bär (42.);