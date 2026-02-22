Tölzer Schützenfest gegen Bayreuth!

Bad Tölz. (PM Löwen) Beinahe alle Löwenspieler konnten beim Familientag Punkte sammeln – allen voran Andreé Hult, der zwei Tore selbst schoss und vier weitere vorbereitete.

Das Endergebnis von 12:2 (4:0, 5:1, 3:1) war auch in der Höhe verdient, die Tölzer kombinierten gefällig, von den Gästen gab es kaum Gegenwehr. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde zeigten die Löwen also nochmal, was trotz zahlreicher Ausfälle in ihnen steckt.

Mit zwei harten Hits setzte der heute als Stürmer agierende Alex Grossrubatscher gleich mal den Ton für das letzte Heimspiel der Hauptrunde. Die Löwen machten von Beginn an das Spiel und konnten durch Toms Prokopovics, der nach einem Angriff von Kapitän Schönberger entscheidend nachging, den ersten Treffer erzielen (7.). Kurz darauf folgte ein Powerplay für die Buam, in dem Andreé Hult aufs kurze Eck direkt das 2:0 erzielen konnte (8.). Eine Unterzahlsituation überstanden die Buam schadlos, ehe sie wieder in den Angriffsmodus schalteten. Die zunächst aufopferungsvoll kämpfenden Tigers blockten sehr viele Schüsse und versuchten, über schnelle Konter auf die Anzeigetafel zu kommen. Das 3:0 gelang Topscorer Topi Piipponen, der nach einem genialen Querpass von Hult direkt abzog (15.). Beinahe gelang wenig später Korbinian Hopper sein erster Treffer im Löwentrikot, doch Sandro Schönberger fälschte die Scheibe noch unhaltbar für Daniel Arendas im Gäste-Tor ab (18.).

Zum zweiten Drittel tauschte Larry Suarez den Torhüter – der 17-jährige Timo Boßler gab von nun an sein Bestes. Bei den nächsten Toren der Löwen war aber auch er weitestgehend machtlos. Nicolas Sauer stand nach einem Abpraller genau richtig, 13 Sekunden später wurde im die Sicht auf Alex Grossrubatscher´s Schuss versperrt (26.). Wiederum nur 30 Sekunden später kombinierte sich die Tölzer Paradereihe mit Geleitschutz vors Tor und erhöhte durch Topi Piipponens 50. Saisontreffer auf 7:0 (27.)! Die Gäste tauchten ausschließlich durch Konter vor Salvarani auf. Im nächsten Powerplay für die Löwen klingelte es erneut, als Topi Piipponen seinen Hattrick per Direktabnahme formschön in den Winkel vollendete (33.). Der erste Bayreuther Treffer gelang Dominik Piskor, der keine Minute später ebenfalls per Onetimer traf (34.). Den Schlusspunkt im zweiten Abschnitt setzte Dominik Daxlberger der den Puck frech unter die Latte hob (39.).

Im Schlussabschnitt tauschten dann auch die Tölzer ihren Torhüter. Joshua Baron rückte für Enrico Salvarani zwischen die Pfosten. In der Offensivabteilung ging es dabei munter weiter:

Ludwig Nirschl vollendete kurz nach Wiederanpfiff ein Solo zum 10:1 für seine Farben (43.). Nur kurze Zeit später musste Alex Grossrubatscher, dessen Vertragsverlängerung in der Pause bekanntgegeben wurde, nach einem Bandencheck die Partie vorzeitig verlassen. Für den Übeltäter Aiden Brown gab es fünf Strafminuten, die die Löwen durch Toms Prokopovics direkt nutzen konnten (51.). Baron entschärfte auf der Gegenseite mehrere Schüsse der Gäste, bei einem Solo von Michal Spacek hatte der Tölzer jedoch keine Chance – 11:2 (56.). Den Schlusspunkt dieser torreichen Partie setzte Andreé Hult, dessen Schuss Boßler unglücklich über die Fanghand ins Tor tropfte (59.). (Philipp Schmitz)