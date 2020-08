TÃ¶lzer LÃ¶wen zum Medizincheck

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Asklepios Stadtklinik Bad Tölz ist Premiumpartner der Tölzer Löwen und kümmert sich gemeinsam mit Dr. Minzlaff, dem Mannschaftsarzt der...

Vor dem Saisonstart absolvieren die Spieler der ersten Mannschaft die von der DEL2 vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen in der Asklepios Stadtklinik.

Voraussichtlich Anfang November starten die Tölzer Löwen in die neue DEL2 Saison. Vor dem ersten Punktspiel können sich die Spieler nun auch bereits abseits der Eisfläche beweisen. In der Asklepios Stadtklinik absolvieren sie die von der DEL2 vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen. Mediziner des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, darunter der Chefarzt für Sportorthopädie, Arthroskopie und regenerative Gelenkchirurgie Prof. Dr. med. habil. Peter C. Kreuz, der Leitende Oberarzt Michael Otto und die Oberärzte Dr. Tino Gasche und Dr. med. Wilhelm Raith testeten zunächst die Funktionsfähigkeit und Stabilität der großen Gelenke (Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie und Sprunggelenk) sowie der Wirbelsäule.

Zur abschließenden Bewertung des Fitnesszustandes stehen dann weitere Belastungstests im Bereich der Inneren Medizin auf dem Programm. Mit einer Atemmaske auf dem Kopf und mit einem Belastungs-EKG-Gerät verbunden, musste jeder Spieler 30 Minuten auf dem Fahrradergometer strampeln. Bei der sogenannten „Spiroergometrie“ kontrollierten die Ärzte die Messwerte und fragten in regelmäßigen Abständen das Belastungsempfinden ab. „Der Begriff Spiroergometrie bezeichnet im weitesten Sinne eine Analyse der Atemluft unter einer definierten Belastung. Dabei wird unter Belastung die Sauerstoffaufnahme, die CO2-Abgabe und die Herzfrequenz gemessen, das EKG abgeleitet sowie der Blutdruck gemessen“, erklärt die internistische Oberärztin Dr. med. Dörte Melchers-Schwarz, die die Belastungstests gemeinsam mit dem Chefarzt der Inneren Medizin I / Kardiologie, Angiologie und Diabetologie, Prof. Dr. med. Hans Ulrich Kreider-Stempfle durchführt. „Ich wünsche dem Team und den Fans der Tölzer Löwen eine erfolgreiche Saison. Durch unser medizinisches Engagement wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass die kommende Spielzeit in positiver Erinnerung bleibt“, betont Geschäftsführer Felix Rauschek.

„Die Asklepios Stadtklinik steht für hohe medizinische Kompetenz und hervorragende Qualität. Wir sind froh, dass wir die Klinik als medizinischen Partner haben“, freut sich auch Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck.