Tölzer Löwen wechseln den Trainer aus

Artikel anhören Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben sich dazu entschieden, die Arbeit mit Ryan Foster nicht mehr fortzuführen. Der 48-Jährige Austro-Kanadier...

Artikel anhören Artikel anhören

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben sich dazu entschieden, die Arbeit mit Ryan Foster nicht mehr fortzuführen.

Der 48-Jährige Austro-Kanadier kam letzte Saison aus Halle in einer nicht einfachen Zeit zu den Buam. Er stellte sich der Aufgabe Neuanfang ohne zu zögern und tüftelte permanent, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen. Auf dem Tölzer Weg ging er voran und verstand es, den schwarz-gelben Nachwuchs in die erste Mannschaft zu integrieren. Trotzdem ist es jetzt Zeit für neue Impulse.

Fabian Schlager erklärt via Klub-Homepage: “Nach ausführlichen Gesprächen und der Bewertung der aktuellen sportlichen Situation der Tölzer Löwen sind wir zu dem Entschluss gekommen, Ryan Foster von seinen Aufgaben zu entbinden. Die Entscheidung zur Trennung war wirklich nicht einfach. In den letzten Spielen ist es, trotz Einsatz, Kampfbereitschaft und intensiver Vorbereitung, Ryan und der Mannschaft nicht gelungen den Trend zu brechen und die angestrebte Entwicklung erfolgreich auf das Eis zu bringen. Vielen Dank Ryan für deine Arbeit bei den Tölzer Löwen. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft!”

Der neue Mann hinter der Bande wurde schnell gefunden: Axel Kammerer übernimmt ab sofort das Traineramt bei den Tölzer Löwen.

Von 2005 bis 2009 und zuletzt von 2015 bis 2017 stand der 59-Jährige bereits hinter der Bande. Damals holte sich die Mannschaft den Meistertitel der Oberliga Süd und somit den Aufstieg in die DEL2. Kammerer wird bereits am heutigen Mittwochabend die Mannschaft kennen lernen und die erste Trainingseinheit leiten schließlich steht bereits am Freitag das nächste Punktspiel gegen Passau an.

“Wir wollen einen neuen Impuls setzen und so die Trendwende herbeiführen. Axel Kammerer ist unserer schwierigen Situation aufgrund seiner Erfahrung und Philosophie der richtige Trainer für die Löwen. Er kennt das Umfeld und ist sofort verfügbar. Wir erwarten nicht, dass er das Eishockey neu erfindet, aber wir werden neue Ansätze, Anpassungen und Ideen in unser Spiel einbringen können”, zeigt sich Fabian Schlager zuversichtlich.

Kammerer kann auf viele Jahre Trainererfahrung von der DEL bis zur multinationalen Alps Hockey League zurückgreifen. Zuletzt war er beim EV Landshut als sportlicher Leiter tätig.

5613 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten