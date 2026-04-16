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TÃ¶lzer LÃ¶wen verzeichnen weiteren Abgang

16. April 20261 Mins read39
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Ludwig Nirschl - Â© Philipp Schmitz
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Bad TÃ¶lz. (PM LÃ¶wen / PS) Ludwig Nirschl wird in der kommenden Saison nicht mehr fÃ¼r die TÃ¶lzer LÃ¶wen auflaufen.

Trotz des bestehenden Vertrags bis zum Ende der Saison 2026/27 konnte man sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

„Ludwig kam kÃ¼rzlich mit der Bitte auf uns zu, den Verein verlassen zu dÃ¼rfen. Wir bedauern diese Entscheidung, mÃ¶chten ihm aber auch nicht im Weg stehen“, erklÃ¤rt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Fabian Schlager knapp, warum sich die Wege trennen. Die LÃ¶wen prÃ¼fen bis Saisonbeginn die MÃ¶glichkeiten auf einen adÃ¤quaten Ersatz. Der laufende Vertrag ist somit aufgelÃ¶st.

In seinem zweiten Gastspiel in Bad TÃ¶lz gelangen dem 25-JÃ¤hrigen in 57 Spielen 41 Tore und 56 Vorlagen. Die TÃ¶lzer LÃ¶wen bedanken sich bei Ludwig Nirschl fÃ¼r seinen Einsatz und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r die sportliche und persÃ¶nliche Zukunft alles Gute.

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