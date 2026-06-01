Tölzer Löwen verpflichten Lukas Wagner

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen stellen Lukas Wagner als ihren dritten Neuzugang vor.

In Wörth an der Donau geboren lernte der 24-jährige Stürmer das Eishockeyspielen größtenteils beim EHC Straubing.

Über seine starke Leistung im DNL-Team des EV Regensburg schaffte er später den Sprung in den Profi-Kader der Domstädter, der im gleichen Jahr in die DEL2 aufstieg. Mit Krefeld und Crimmitschau folgten zwei weitere Spielzeiten in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands, ehe es im letzten Jahr zum Tölzer Ligakonkurrenten aus Heilbronn ging. Hier überzeugte Wagner mit zehn Toren und acht Vorlagen im Dress der Unterländer und zog auch die Aufmerksamkeit der Löwen-Verantwortlichen auf sich.

„Er wird viel Power ins Team bringen“, ist sich TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager sicher. „Er bringt viel Speed aufs Eis, hat dabei aber auch gute Hände und den Blick für die Mitspieler. Mit seinen 24 Jahren hat er schon drei Jahre lang in der zweiten Liga Erfahrung sammeln können, besitzt dabei aber auch noch viel Entwicklungspotenzial!“

Auch Löwen-Trainer Axel Kammerer beschreibt Wagner als sehr dynamisch: „Er ist laufstark, geht in die Zweikämpfe und will immer besser werden. Dabei schaut er nicht nur nach vorne, sondern arbeitet stets nach hinten mit. Ich bin optimistisch, dass wir da einen sehr guten Fang gemacht haben. Er wird uns sicherlich weiterhelfen!“

Für den dritten Neuzugang kann es gar nicht früh genug losgehen: „Ich freue mich, kommende Saison wieder mit guten Freunden zu spielen und zusammen um die Meisterschaft zu kämpfen. Die Jungs haben nur gutes über ihre Zeit in Bad Tölz berichtet und ich finde es schön, wieder so nah an meiner Heimat zu spielen.“