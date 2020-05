TÃ¶lzer LÃ¶wen vergeben weiteren FÃ¶rdervertrag fÃ¼r die kommenden zwei Jahre

Bad Tölz. (PM Löwen) Ein weiterer Nachwuchscrack hat sich an die Tölzer Löwen gebunden: Oliver Ott, Flügelstürmer aus der DNL2-Mannschaft, hat einen Fördervertrag beim...

Bad Tölz. (PM Löwen) Ein weiterer Nachwuchscrack hat sich an die Tölzer Löwen gebunden: Oliver Ott, Flügelstürmer aus der DNL2-Mannschaft, hat einen Fördervertrag beim DEL2-Team unterschrieben.

Nicht einmal 20 Minuten dauerte es, bis der gebürtige Wolfratshausener seine ersten beiden Tore bei den Senioren erzielte. Im Vorbereitungsspiel gegen den EV Füssen traf der Youngster noch im ersten Drittel doppelt. Es war einer von bislang zwei TestspielEinsätzen bei den Löwen. Die Zahl der Einsätze wird sich nun, als zukünftig fest lizensierter Stürmer, weiter erhöhen.

„Auch wenn es „nur“ ein Freundschaftsspiel war, war das schon richtig cool. Das ging schon vor dem Spiel los, allein in der Kabine zu sitzen ist super. Dass es dann auf dem Eis so gut gelaufen ist, war umso schöner“, erinnert sich der 18-jährige. Beim DNL2-Team folgten 15 Punkte aus 21 Spielen, ehe den Angreifer eine Verletzung frühzeitig aus der Saison nahm. Umso größer sei nun die Motivation beim Sommertraining. „Ich trainiere mindestens viermal pro Woche unter Anleitung von unserer Fitnesstrainerin Robin. Jetzt gibt’s nur noch Vollgas“, so Ott.

Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck ist erfreut über die Unterschrift des talentierten Stürmers: „Schön, wenn junge Spieler auf dem Boden bleiben und sich für das Vertrauen bedanken. Es wird uns weiterbringen, einige talentierte und hochmotivierte Jungs im Kader zu haben.“

Ott trainierte schon während Großteilen der vergangenen Saison bei der ersten Mannschaft mit. Kevin Gaudet konnte sich demnach bereits ein Bild machen. „Er hat das Talent. Ich freue mich darauf, noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten“, so der Chefcoach.

Der DEL2-Fördervertrag hat eine festgeschriebene Dauer von zwei Spielzeiten. Auch das Gehalt ist festgelegt, um den jungen Spielern finanzielle Sicherheit zu gewähren. „Besser geht’s nicht. Dadurch ist man auch als junger Spieler abgesichert. Während dieser Zeit kann man sich optimal weiterentwickeln“, freut sich Ott.