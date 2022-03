TÃ¶lzer LÃ¶wen treffen in den Play-Downs auf WeiÃŸwasser

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Vorrunde der DEL2-Saison 2021/22 ist beendet. Nun steht fest, auf wen die Tölzer Löwen in den Play-downs treffen. So...

So kommt es ab Mittwoch, 16.03.2022, zum Duell gegen die Lausitzer Füchse. Die Tölzer haben Heimrecht, die erste Begegnung wird also in der heimischen RSS-Arena stattfinden. Gespielt wird im Modus Best-of-Seven.

Beim letzten Spiel der Hauptrunde mussten sich die Tölzer bei den Selber Wölfen mit 3:1 geschlagen geben. Ohne die angeschlagenen Ian Brady, Tyler McNeely und Markus Eberhardt konnten die mit 13 Feldspielern angereisten Löwen das Spiel weitgehend offen gestalten. Den Hausherren gelang jeweils zu Beginn des ersten und des zweiten Drittels ein Treffer, während die Gäste bei etlichen guten Möglichkeiten im Abschluss scheiterten. Im letzten Drittel fielen keine Tore, bis Selb mit einem Empty Net zum 3:0 für die Entscheidung sorgte. Kurz vor Schluss gelang Pascal Aquin noch der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand.

„Wir sind mit 13 Feldspielern und dem Ziel angereist, keine weiteren Verletzungen zu riskieren. Das hat leider nicht geklappt, weil wir im zweiten Drittel einen Spieler verloren haben. Selb war insgesamt die bessere Mannschaft. Wir müssen jetzt schauen, dass wir unsere Spieler für die Play-downs zurückbekommen. Die Play-downs sind kein Spaß und Weißwasser hat eine schnelle Mannschaft. Das wird eine harte Serie“, sagte Löwen-Coach Kevin Gaudet nach der Begegnung.

Nun läuft die Vorbereitung auf die Play-downs an und Kevin Gaudet wird das Team der Löwen über die spielfreie Woche auf die Best-of-Seven-Serie gegen Weißwasser vorbereiten. Wir stellen in den nächsten Tagen den Gegner ausführlich vor. Zudem sind verschiedene Aktionen und Gewinnspiele auf unserer Webseite und über die sozialen Medien geplant.