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Tölzer Löwen

Tölzer Löwen: Testspiel-Programm steht fest

22. Juni 20261 Mins read26
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Hacker Pschorr Arena - © Tölzer Löwen Media/PR
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Bad Tölz. (PM Löwen) Das Testspielprogramm der Tölzer Löwen steht!

Den Anfang macht am 19. August ein Duell gegen die DEL2-Topmannschaft der Starbulls Rosenheim. Im Anschluss geht es gegen zwei Vertreter der Alps Hockey League: die Rittner Buam und die Adler Kitzbühel. Auf beide Teams trifft man sowohl in der heimischen Hacker-Pschorr Arena als auch auswärts in Tirol bzw. Südtirol. Der einzige Test gegen einen Ligakonkurrenten steigt am 30. August, wenn die Löwen die Lindau Islanders empfangen. Anfang September findet zudem wieder der Alpenwelle-Cup statt. Ähnlich wie im letzten Jahr treffen die Löwen dabei im Halbfinale auf den TEV Miesbach zum Lokalderby. Im Finale zwei Tage später warten dann entweder die River Rats Geretsried oder der EHC Klostersee. Wer noch keine Dauerkarte hat, sollte zuschlagen, schließlich sind bei der Black-Variante auch alle fünf Heim-Testspiele inklusive!

Der Überblick:

Mittwoch | 19. August | 19:30 Uhr: Tölzer Löwen vs. Starbulls Rosenheim

Sonntag | 23. August | 18:00 Uhr: Tölzer Löwen vs. Rittner Buam

Freitag | 28. August | 19:30 Uhr: Adler Kitzbühel vs. Tölzer Löwen

Sonntag | 30. August | 16:00 Uhr: Tölzer Löwen vs. EV Lindau Islanders

Freitag | 04. September | 20:00 Uhr: TEV Miesbach vs. Tölzer Löwen (Alpenwelle-Cup)

Sonntag | 06. September | 19:00 Uhr: Tölzer Löwen vs. Geretsried/Klostersee (Alpenwelle-Cup)

Mittwoch | 09. September | 19:30 Uhr: Tölzer Löwen vs. Adler Kitzbühel

Freitag | 11. September | 20:00 Uhr: Rittner Buam vs. Tölzer Löwen

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