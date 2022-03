TÃ¶lzer LÃ¶wen: KÃ¤mpfen bis zum Ende â€“ fÃ¼r die zweite Liga! Auftakt-Match in Bayreuth

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen starten am Freitag, 01.04.2022, in die zweite Play-down-Runde um den Klassenerhalt in der DEL2. Dabei treffen die...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen starten am Freitag, 01.04.2022, in die zweite Play-down-Runde um den Klassenerhalt in der DEL2. Dabei treffen die Buam auf die Bayreuth Tigers. Die erste Begegnung steigt in der Wagnerstadt und wird um 20:00 Uhr angepfiffen.

Die Spielpause wurde in Bad Tölz intensiv zur Regeneration und Vorbereitung auf das Duell mit den Oberfranken genutzt. „Wir hatten knapp eine Woche Zeit, um die Köpfe freizubekommen. Die Mannschaft schaut nur positiv nach vorne und wir haben im Umfeld alles dafür getan, dass die Serie erfolgreich verlaufen kann. Jetzt ist jeder einzelne gefragt auf dem Eis alles zu geben. Das Motto lautet: Kämpfen bis zum Ende für die zweite Liga! Wir wollen unbedingt in der DEL2 bleiben“, erklärt Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader.

„Die Mannschaft hat diese Woche sehr gut trainiert und jeden Tag gezeigt, dass sie bereit ist“, sagt Löwen-Trainer Kevin Gaudet.

Am Sonntag, 03.04.2022, um 18:30 Uhr steigt dann Spiel zwei in der Tölzer RSS-Arena. Die Löwen hoffen dabei auf die Unterstützung der Fans. Es wird keine Einlass-Beschränkungen mehr gehen, auch die Maskenpflicht wurde aufgehoben, sodass nun endlich wieder alle Fans ihr Team live im Stadion unterstützen können. Tickets sind über die bekannten Vorverkaufsstellen, den Ticketshop auf der Homepage und am Spieltag an der Abendkasse erhältlich.

Die Bayreuth Tigers beendeten die Vorrunde als Tabellenelfter und gingen als Favorit in die erste Play-down-Runde gegen das Schlusslicht, die Selber Wölfe. Allerdings setzte sich Selb in sechs Spielen durch und sicherte sich damit den Klassenerhalt.

Die Tigers haben mit Ville Järveläinen einen echten Top-Torjäger in ihren Reihen, der in der Vorrunde 76 Punkte (43 Tore/ 33 Assists) sammelte. Im Tor steht Timo Herden, der einen Gegentorschnitt von 3,51 und eine Save-Percentage von 88,91% vorzuweisen hatte. Das Team von Trainer Robin Farkas ist zudem in Überzahl besonders gefährlich. Mit vollem Einsatz und Kampfgeist wollen die Löwen die Serie für sich entscheiden und damit den Klassenerhalt in der DEL2 sichern.