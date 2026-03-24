Tölzer Löwen: Geschäftsführer Fabian Schlager verlängert bis 2029/30

Bad Tölz. (PM Löwen, P. Schmitz) Die Tölzer Löwen haben den Vertrag mit Geschäftsführer Fabian Schlager vorzeitig um vier Jahre verlängert.

Der 31-Jährige bleibt dem Club damit mindestens bis einschließlich der Saison 2029/30 erhalten.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die Tölzer Löwen auf Kontinuität in der Führung und bestätigen den eingeschlagenen Kurs einer nachhaltigen und strukturierten Weiterentwicklung des Standorts Bad Tölz. Schlager ist seit April 2023 Geschäftsführer der Tölzer Eissport GmbH und hat in dieser Funktion in den vergangenen Jahren zentrale Prozesse im organisatorischen und wirtschaftlichen Bereich vorangetrieben. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung interner Strukturen sowie der Ausbau bestehender Partnerschaften.

Der Verein verfolgt weiterhin das Ziel, sportliche Ambitionen mit wirtschaftlicher Stabilität zu verbinden und die Entwicklung des Standorts langfristig auszurichten. Die Vertragsverlängerung schafft hierfür Planungssicherheit und unterstreicht das Vertrauen in die bisherige Arbeit.

Fabian Schlager: „In den vergangenen drei Jahren haben wir bereits viel vorangebracht. Ich bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit allen Beteiligten weiterzugehen.“

Schlager ist gebürtiger Bad Tölzer und war selbst viele Jahre als Eishockeyspieler aktiv. Nach seinem verletzungsbedingten Karriereende absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie ein Studium der Wirtschaftspsychologie.