Tölzer Löwen geben Abgänge bekannt

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen geben die Abgänge von Karel Klikorka, Xaver Schuler und Max Spöttel bekannt.

Das Trio wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Isarwinkler auflaufen.

Mit Karel Klikorka verlässt der punktbeste Verteidiger der Oberliga Süd die Löwen. Der tschechische Verteidiger zählte in der vergangenen Spielzeit zu den Leistungsträgern im Team und wurde für seine starken Leistungen als Verteidiger des Jahres der Oberliga Süd ausgezeichnet. Mit seiner Spielübersicht, offensiven Präsenz und schnellen Händen hatte Klikorka großen Anteil am sportlichen Abschneiden der Mannschaft. Zwölf Tore und 56 Vorlagen gelangen dem 24-Jährigen im schwarz-gelben Trikot.

Auch Xaver Schuler wird künftig nicht mehr zum Kader der Löwen gehören. Der gebürtige Haushamer mit starkem Zug zum Tor durchlief den eigenen Nachwuchs, war unter anderem DNL-Topscorer der Tölzer Mannschaft und sammelte in der vergangenen Saison vor allem Spielpraxis beim Kooperationspartner aus Peißenberg. In seiner ersten Saison im Seniorenbereich gelangen ihm so vier Tore und acht Vorlagen.

Max Spöttel stieß in der Endphase der Saison zur Mannschaft und unterstützte die Löwen in einer entscheidenden Phase. Der Angreifer gliederte sich schnell wieder ins Team ein, brachte zusätzliche Tiefe in den Kader und steuerte ein Tor im Endspurt der Hauptrunde bei.

Geschäftsführer Fabian Schlager dankt dem Trio für den gezeigten Einsatz: „Die Tölzer Löwen bedanken sich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz im schwarz-gelben Trikot und wünschen ihnen für die sportliche und persönliche Zukunft von Herzen alles Gute!“