TÃ¶lzer LÃ¶wen: Deutliche Niederlage in Regensburg

Bad Tölz. (PM Löwen) Im dritten Testspiel gegen einen Oberligagegner setzt es die erste, deutliche Niederlage für die Löwen.

Eine klare Erinnerung, dass auch in der Vorbereitung keine Siege verschenkt werden. Am Ende heißt es 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) für die Eisbären Regensburg.

Deutliches Indiz für die Schlafmützigkeit besonders im Defensivverhalten waren zwei Gegentore jeweils in der ersten Minute des ersten und zweiten Abschnitts. Richard Divis kam ungestört zum Schuss und versenkte die Scheibe im linken Eck. Ähnlich frei lief Nikola Gajovsky ins Löwendrittel und traf per perfektem Schuss ins Kreuzeck zum 2:0. Das Löwenspiel insgesamt schlicht zu fehlerbehaftet. Da half auch das Debüt Reid Gardiners nicht, der im ersten Spiel nach langer Eispause nicht an sein Potenzial anknüpfen konnte. So kam es, wie es kommen musste. Nach einem weiteren vermeidbaren Fauxpas, diesmal in Form eines Wechselfehlers, konnte Peter Flache freistehend vor Maxi Franzreb zum 3:0 einschieben. Kurze Zeit später zumindest eine kleine Reaktion durch die in der Vorbereitung bislang stärkste Löwenreihe um Sedlmayr, French und Pfleger. Letzterer traf per trockenem Handgelenkschuss zum 1:3. Auch im Schlussdrittel blieb das große Aufbäumen aus schwarz-gelber Sicht aus. Die Löwen ließen sich eher noch zu mehr Undiszipliniertheiten hinreißen und ermöglichten dem starken Eisbären-Powerplay damit freie Bahn. Die Regensburger nutzten insgesamt vier Überzahlsituationen zu Treffern. So fielen auch die beiden letzten Tore durch Divis und Jakob Weber jeweils in doppelter Überzahl.

„Sie haben 101 Prozent gegeben und wir haben gedacht, wir kommen mit 50% über die Linie. Manchmal ist es gut zu verlieren. Vielleicht war das heute gut, um aufzuwachen. Wir müssen es sofort abhaken, aber auch daraus lernen“, resümierte Kevin Gaudet. Ein deutlicher Wecker von starken Eisbären Regensburg vor dem letzten Testspiel der Löwen:

Am Samstag, 17 Uhr, gegen den EV Landshut.