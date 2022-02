TÃ¶lzer LÃ¶wen: Deutliche 3:8-Niederlage in Bayreuth â€“ Heimspiel gegen Kaufbeuren mit Aktionen

Bad Tölz. (PM Löwen) Mit doch einigem berechtigtem Optimismus ging die Reise der Tölzer Löwen am Sonntag nach Bayreuth. Wieder mit drei weiteren Spielern,...

Bad Tölz. (PM Löwen) Mit doch einigem berechtigtem Optimismus ging die Reise der Tölzer Löwen am Sonntag nach Bayreuth. Wieder mit drei weiteren Spielern, die bedingt durch Corona fast drei Wochen fehlten (Bohac, Dibelka und Merl), begann die Partie ausgeglichen.

Doch ab der zehnten Minute fielen die Tore der Hausherren zu einfach. Schnell lagen die Tölzer mit 0:3 zurück. Im Mitteldrittel zeigten sich die Gäste mehr als ebenbürtig und kamen durch zwei Treffer wieder heran. Je länger die Partie dauerte zeigte sich jedoch, dass individuelle Fehler konsequent zu Gegentoren führen. Schlussendlich setzte es eine verdiente 3:8-Niederlage.

„Wir waren in vielen Belangen unterlegen, nicht aber in der Kaderstärke, denn auch bei Bayreuth fehlten einige Spieler. Wir werden die zwei Spiele vom Wochenende intern besprechen und klar und deutlich analysieren. Momentan trifft es uns sehr hart, teilweise durch die Nachwirkungen von Corona und dem dadurch engen Spielplan, sowie den Regularien, aber auch durch eigene Fehler in der Vergangenheit und Gegenwart. Wir müssen nun noch näher zusammenrücken und zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die zusammen verliert und hoffentlich auch bald wieder zusammen in die Erfolgsspur zurückkehrt,“ erklärte Geschäftsführer Ralph Bader.

Am Faschingsdienstag, 01.03.2022, steht das nächste Heimspiel an. Um 19:30 Uhr empfangen die Tölzer Löwen den ESV Kaufbeuren in der heimischen RSS-Arena. Für jede verkaufte Eintrittskarte legt ein Sponsor einen Euro zusätzlich in die Kasse der Löwen. Zudem haben alle Schüler freien Eintritt und Frauen bezahlen auf allen Plätze, egal ob Sitzoder Stehplatz, nur zehn Euro Eintritt. Gerade in dieser schwierigen Phase braucht die Mannschaft jetzt die Unterstützung von den Rängen.

Der ESV Kaufbeuren liegt im Klassement aktuell auf Platz neun und kämpft noch um das Heimrecht in den Pre-Play-offs. Die Top-Scorer der Allgäuer sind John Lammers (45 Spiele/ 21 Tore/ 38 Assists/ 59 Punkte), Tyler Spurgeon (49/25/27/52) und Sami Blomqvist (42/17/32/49). Im Tor der Gäste steht aktuell Maximilian Meier, der einen Gegentorschnitt von 2,65 und eine Save-Percentage von 90,76% vorweisen kann. Die Statistik der bisherigen Begegnungen ist nahezu ausgeglichen. Kaufbeuren setzte sich in Bad Tölz mit 5:2 durch, die Löwen gewannen im Allgäu mit 3:2 und unterlagen dort beim zweiten Vergleich mit 2:3 nach Overtime.

Die Statistik zum Spiel:

Bayreuth Tigers – Tölzer Löwen 8:3 (3:1/2:2/3:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Ratmann (Pruden, Kretschmann), 2:0 (12.) Ratmann (Hohmann, Kunz), 3:0 (13.) Pither (Järveläinen, Hohmann), 3:1 (14.) Aquin (Brandl, Eberhardt), 3:2 (24.) McNeely (Aquin, Leitner), 4:2 (31.) Kunz (Hohmann), 4:3 (33.) McNeely (Aquin, Dibelka) 5-4 PP, 5:3 (40.) Järveläinen (Pruden, Davis), 6:3 (42.) Järveläinen (Hohmann, Davis), 7:3 (46.) Zimmermann (Kretschmann, Davis), 8:3 (56.) Hohmann (Järveläinen) 4-5 SH

Strafen: BTT 6 – ECT 4

Schüsse: BTT 25 – ECT 27

Zuschauer: 885