TÃ¶lzer LÃ¶wen brauchen neuen Importspieler

Shawn Weller kehrt nicht nach Bad Tölz zurück

Bad Tölz. (PM Löwen) Derzeit ist es Stürmer Shawn Weller nicht möglich nach Bad Tölz zurückzukehren.

Die Gründe dafür sind privater Natur und werden deshalb aus Respekt vor Shawn Weller nicht weiter kommuniziert.

Um die Saison vernünftig planen zu können, wurde der Vertrag mit dem Amerikaner in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

„Wir bedauern die Situation sehr. Shawn Weller ist mit 346 Scorerpunkten der offensiv dritterfolgreichste Spieler der DEL2-Historie. In Bad Tölz wurde und wird Shawn nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geschätzt. Wir wünschen Shawn nur das Beste für die Zukunft und bedanken uns für seinen Einsatz“, so die Löwen in einer Pressemitteilung.