TÃ¶lzer LÃ¶wen besetzen die erste Importstelle

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben die erste von drei Kontingentstellen für die Saison 2022/23 besetzt.

Der 22-jährige Kanadier Tyler Ward kommt direkt aus der nordamerikanischen College-Liga NCAA in den Isarwinkel. In der NCAA spielte er für die Universitäten von Denver und New Hampshire und war dort im vergangenen Jahr der Top-Scorer.

„Tyler hat eine sehr erfolgreiche College-Karriere hinter sich. Er bringt viel Tempo ins Spiel und kann Tore schießen. Sein Vorteil ist, dass er als Mittel- und Außenstürmer spielen kann. Ich freue mich, dass Tyler sich für uns entschieden hat“, sagt Löwen-Coach Ryan Forster zum Neuzugang.

Der Linksschütze stammt aus dem kanadischen Kamloops, wo er auch im Nachwuchs aktiv war. Seine College-Karriere absolvierte er in der Top-College-Liga NCAA, wo er zwei Jahre für die University of Denver auflief, ehe er in den letzten beiden Spielzeiten bei der University of New Hampshire aktiv war. In der letzten Saison erzielte er in 34 Spielen elf Treffer und legte 16 weitere Tore vor.

„Ich freue mich darauf, für Bad Tölz zu spielen. Ich bin ein Spieler, der alles dafür tut, um dem Team zum Sieg zu verhelfen und jeden dabei zu unterstützen, sich zu verbessern“, erklärt Ward.

„Tyler Ward war seit eigenen Wochen einer unserer Favoriten. Schön, dass es uns jetzt gelungen ist, ihn zu verpflichten. Unser Netzwerk hat hervorragend funktioniert. Ryan hat seine Verbindungen und ich habe meine. Alles was wir an Informationen bekommen haben, hat uns bestärkt, ihn nach Bad Tölz zu holen. Wenn man seinen Wunschspieler bekommt, der an den besten Universitäten gespielt hat, ist man zufrieden“, sagt Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader.