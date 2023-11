TÃ¶lzer LÃ¶wen am Sonntag zum Blaulichttag in der BPM-Arena

Artikel anhören Lindau. (EVL) Ein ereignisreiches Wochenende steht den EV Lindau Islanders bevor. Schon am Freitag (03. November / 20 Uhr) müssen die Lindauer...

Lindau. (EVL) Ein ereignisreiches Wochenende steht den EV Lindau Islanders bevor.

Schon am Freitag (03. November / 20 Uhr) müssen die Lindauer in die Baden-Württembergische Landeshauptstadt zu den Aufsteigern der Stuttgart Rebels reisen. Am Sonntag sind zum beliebten und mittlerweile schon traditionsreichen „Blaulichttag“ die Tölzer Löwen zu Gast in der BPM-Arena. Beide Partien können wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

Am Freitag reisen die EV Lindau Islanders am Wochenende zu den Stuttgart Rebels. Der Aufsteiger schlägt sich bisher in der Oberliga Süd sehr wacker, auch wenn es der Tabellenplatz noch nicht zeigt. Häufig gab es knappe Ergebnisse gegen die Ligakonkurrenz, was auch ein Beleg dafür ist, dass man in der Liga angekommen ist.

Der Anspruch im Lager der Lindauer muss beim Auswärtsspiel in Stuttgart aber dennoch heißen, die drei Punkte mit an den Bodensee zu entführen. Dass dies aber kein Spaziergang wird, weiß man am Bodensee ganz gewiss, denn mit dem vor der Saison verpflichteten Matthew Pistilli (Hannover Indians) und Jannik Herm, hat man zwei exzellente Stürmer in den eigenen Reihen, die genau wissen, wo das gegnerische Tor steht. Das Duo konnte in 11 Partien schon 36 Scorerpunkte erzielen. Die Defensive der Lindauer muss also gut stehen, damit dieses Duo nicht zur Entfaltung kommen kann.

Im Kader der Rebels sind zudem drei Spieler mit Lindauer Vergangenheit, als sie in der letzten Saison per Förderlizenz von den Bietigheim Steelers am Bodensee waren. Dies sind der Verteidiger Cedric Riedl sowie die beiden Stürmer Simon Klatte und Loris Walter, die da auf ihren „Ex-Verein“ treffen.

Gegen die Tölzer Löwen wollen die Islanders wieder aus einer stabilen Defensive heraus so effektiv und zielstrebig agieren, wie es ihnen in der Vorwoche gegen den Deggendorfer SC gelang. Zudem wollen sich die Lindauer auch für die vor vier Wochen knapp erlittene Overtime-Niederlage revanchieren. Im ersten Duell dieser Saison mit den Löwen, mussten sich die Islanders nämlich nach einem engen, spannenden und torreichen Spiel am Ende mit 3:4 nach Overtime geschlagen geben. Ein solch knappes Resultat ist auch für den kommenden Sonntag zu erwarten. Denn Duelle zwischen den Islanders und den Tölzer Löwen waren meist torreich und hatten in der Vergangenheit teilweise auch komplett verrückte Spielverläufe.

Zum Spiel am Sonntag gibt es zum vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams, aber eine entscheidende Veränderung. Neu ist der Mann an der Bande. Nachfolger des freigestellten Ryan Foster wurde vor gut anderthalb Wochen Axel Kammerer. Die bis dato erzielten Ergebnisse waren für die Verantwortlichen in Tölz nicht zufriedenstellend, denn geplant war ein Angriff auf die oberen Tabellenplätze, was der bisherige Saisonverlauf aber noch nicht hergibt. Für den neuen Headcoach Kammerer geht es auch noch darum das Team kennenzulernen und entsprechend Schlüsse daraus zu ziehen. Neu ist auch als Kontingentspieler der erfahrene Slowene Klemen Pretnar von den Starbulls Rosenheim, der den abgewanderten Zac Herrmann ersetzte.

Genau das wird auch Thema bei Islanders-Headcoach John Sicinski sein, denn er kennt zwar die Spieler und ihre Qualitäten im Team der Löwen, aber die taktischen Kniffe des Gäste-Trainerteams werden beim zweiten Aufeinandertreffen sicherlich andere sein. Für diese gewisse Unplanbarkeit wird das Lindauer Trainerteam aber die vergangenen drei Partien genauestens analysiert haben und entsprechende Schlüsse daraus ziehen.

Es wird auf alle Fälle für die Zuschauer am Blaulichttag wieder ein extrem unterhaltsames Spiel werden, denn allein die klangvollen Namen im Team der Löwen, zeigt, welch harter Brocken da auf die Islanders zukommt. Diese werden ihrerseits, vor hoffentlich sehr gut besuchten Rängen, wieder alles geben, um dem stark besetzten Kader der Tölzer dieses Mal keine Punkte zu überlassen.

„Blaulichttag“ bei den Islanders: freier Eintritt für Mitglieder und Helfer der Hilfsorganisationen

Zum nächsten Heimspiel am Sonntag, 05. November, veranstalten die EV Lindau Islanders gegen die Tölzer Löwen wieder den „Blaulichttag“. Alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis sind in der vergangenen Woche angeschrieben worden und wurden mit freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen.

Der „Blaulichttag“ wurde mit dem Neubau des Hallendachs im Jahr 2010 eingeführt, um amtlichen und ehrenamtlichen Helfern sowie Mitarbeitern für ihren Einsatz und der permanenten Bereitschaft zur Hilfe zu danken. Mittlerweile hat sich daraus eine Tradition entwickelt. „Wir haben die allergrößte Achtung vor der Leistung der ehrenamtlichen Helfer und möchten ihnen daher etwas für ihr großartiges Engagement an der Gesellschaft zurückgeben“, betont Bernd Wucher, Erster Vorsitzender der EV Lindau Islanders.

