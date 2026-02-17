Tölzer Heimserie reißt gegen Erding!

Bad Tölz. (PM Löwen) Zehn Spiele in Folge blieben die Tölzer Löwen in der Hacker-Pschorr Arena ungeschlagen, ehe sie am Faschingsdienstag den Erding Gladiators unterlagen.

Die Buam blieben ohne Matthias Bittner, Simon Manhart, Karel Klikorka und Florian Kästele deutlich unter ihren Möglichkeiten, während die Gäste ihre Chance nutzten. Endstand von 1432 Zuschauern war 3:6 (1:1, 0:2, 2:3).

Es dauerte eine Zeit lang, bis die Partie etwas Fahrt aufnahm. Für Tölz hatte Sandro Schönberger die erste Chance, bei Erding verpasste Max Forster knapp den Tip-In. Die Gäste hatten zu Beginn das deutliche Chancenplus, Enrico Salvarani konnte unter anderem einen Alleingang von Louis Trattner in letzter Instanz entschärfen. Wenig später war der Tölzer Schlussmann bei einem Schuss von Markus Eberhardt, der zu viel Platz hatte, ohne Abwehrmöglichkeit (8.). Die vielen Umstellungen in den Tölzer Reihen brachten immer wieder Abstimmungsprobleme mit sich, so dauerte es bis zum ersten Powerplay, dass die Löwen richtig gefährlich wurden. Folgerichtig gelang Christoph Fischhaber mit einem Mann mehr der letztlich verdiente Ausgleich (18.).

Auch im zweiten Spielabschnitt kamen die Gladiators besser aus der Kabine und konnten durch Marc Schmidpeter von der blauen Linie in Führung gehen (24.). Kurz vor dem Powerbreak hatten die Buam die beste Chance auf den erneuten Ausgleich, doch Raphael Fössinger, Deggendorfer Neuzugang im Tor, verhinderte mit einem starken Reflex den Einschlag. Bis zum nächsten Powerplay der Gäste kippte das Momentum ein wenig zu den Löwen, doch mit einem Mann mehr auf dem Eis gelang Marco Pfleger der Ausbau der Führung (34.). Angefeuert vom Großteil der 1432 Zuschauer hatte Ismailcan Sahanoglu bei einem Alleingang den Anschlusstreffer auf dem Schläger, wurde jedoch im letzten Moment noch behindert und setzte den Puck kurz vor der Pause an den Pfosten.

Zum dritten Mal mussten die Buam an diesem Abend einen frühen Gegentreffer hinnehmen. Ein Schuss von Paul Pfenninger wurde unglücklich abgefälscht und flog in einem hohen Bogen hinter Salvarani ins Tor (43.). Die Löwen taten sich weiterhin schwer, Druck aufzubauen, doch ein Abstauber von Nicolas Sauer brachte nochmal Hoffnung (46.). Zwei Tore bei rund 15 Minuten Restspielzeit – machbar. Keine vier Minuten später herrschte allerdings schon wieder Ernüchterung als Grady Hobbs nach einem starken Forecheck der Gäste auf 2:5 erhöhen konnte (50.). Die Löwen drückten nach vorne und tatsächlich gelang Nico Sauer wenig später der erneute Anschlusstreffer (54.). Die Löwen probierten nochmal alles, Axel Kammerer nahm rund zwei Minuten vor dem Ende auch noch den Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Die erste Befreiung der Gladiators konnte Sando Schönberger spektakulär klären, beim zweiten Versuch machte Grady Hobbs mit dem 3:6 alles klar (60.). (Philipp Schmitz)