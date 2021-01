TÃ¶lz zu Gast in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Bereits am morgigen Dienstag sind die Jungs der Tigers erneut im Einsatz. Zum nominell vierten Spieltag reisen die Tölzer Löwen nach...

Bayreuth. (PM Tigers) Bereits am morgigen Dienstag sind die Jungs der Tigers erneut im Einsatz. Zum nominell vierten Spieltag reisen die Tölzer Löwen nach Oberfranken um sich um 20.00 Uhr mit den Tigers zu messen.

Nach dem aufgefallenen und verschobenen Spiel, das im November hätte stattfinden sollen, gab es in der aktuellen Saison bisher nur eine Begegnung gegen das Team von Coach Kevin Gaudet. Dabei mussten sich die Bayreuther kurz vor dem Jahreswechsel in einem engen Match mit 4:2 geschlagen geben. Vier der sechs Treffer an diesem Abend fielen in den letzten fünf Minuten – Tölz schaffte dabei das seltene Kunststück gleich zwei Empty-Net-Treffer zu erzielen.

In der Tabelle rangieren die Oberbayern derzeit auf dem fünften Platz mit 33 erspielten Punkten. Vier bzw. fünf Spiele weniger als die vor ihnen liegenden Clubs konnten die Löwen, ob der aktuellen schwierigen Lage, absolvieren, was darauf hindeutet, dass man – mit 1,9 Punkten pro Partie – noch weiter oben stehen könnte.

Die aktuelle Formkurve dürfte jedoch nicht nach dem Geschmack des Trainers sein. Vier der letzten fünf Spiele verließ man als das unterlegene Team die Eisfläche, konnte bei drei Niederlagen noch einen Punkt für sich verbuchen.

Einen Sonderstatus nimmt im Kader Marco Pfleger ein. Der langjährige DEL-Profi verbuchte im letzten Jahr 69 Punkte und steht aktuelle bei 17 Partien bereits wieder bei 30 Scorerpunkten. Weitere Offensivkräfte, die mehr als einen Punkt pro Spiel auf ihr persönliches Konto bisher gebracht haben, stehen mit Max French, Lubor Dibelka oder mit dem aus der DEL verpflichteten Reid Gardiner bereit. Danach folgen mit Routinier Philipp Schlager und Youngster Luca Tosto nochmals Akteure, die brandgefährlich agieren. Kürzlich reagierte man noch auf den Ausfall des langjährigen DEL2-Topscorers Tyler McNeely und verpflichtete mit Mario Lamoureux einen Stürmer, der im Vorjahr noch in Dresden einer der Leistungsträger gewesen war. Aus der Defensive kurbeln vermehrt der kanadische Neuzugang Kenney Morrison und Andreas Schwarz, welcher mit der besten Plus/Minus-Bilanz aufwartet, das Spiel an. Im Tor führt an Maximilian Franzreb vorbei. Der gebürtige Tölzer, der einige Jahre zwischen DEL und DEL2 gependelt war, kehrte im Januar 2020 zurück in den Isarwinkel und ist seither an Nummer Eins gesetzt.

Mit 4,53 Einschüssen pro Partie stellt Tölz das torhungrigste Team der Liga, hier benötigt man mit 7,4 abgegebenen Schüssen je erzielten Treffer die wenigsten Versuche in der kompletten Liga. Dabei liegt man im Powerplay mit 20,6% sogar „nur“ im Mittelfeld des Rankings. Ähnlich sieht es beim Penalty-Killing aus, bei welchen man nur an Position Zwölf rangiert.

Bei den Tigers, die voraussichtlich mit gleichem Personal antreten werden, wie zuletzt gegen Dresden, wird es darum gehen, die im Augenblick positive Heimbilanz auszubauen. Vier Siege in Folge konnte man seit Ende Dezember im eigenen Stadion einfahren.

