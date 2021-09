TÃ¶lz: Klatsche gegen Landshut

Bad Tölz. (PM Löwen) „Besser jetzt als in der Saison“ war das Mantra bei den Tölzer Löwen nach der Partie gegen den EV Landshut:...

Vor 823 Zuschauern in der RSS-Arena gab Marcus Götz nach überstandener Verletzung sein Debüt vor heimischem Publikum, Niklas Hörmann und Cam Spiro fehlten dagegen weiterhin. In der Anfangsphase gab es ein hin und her – erst gegen Ende des Drittels übernahmen die Landshuter die Partie: Marco Pfleger bediente Robin Weihager, kurz darauf erhöhte „Blacky“ Schwarz auf 2:0 für die Gäste. Die Niederbayern wurden zudem in der Schlussphase des ersten Abschnitts merklich körperlicher, was Eindruck hinterließ.

Das zweite Drittel waren dann 20 Minuten, die nicht in die Geschichte der Löwen eingehen werden. Nach 35 Sekunden markierten die Landshuter das 3:0, später folgten binnen vier Minuten das vierte, fünfte und sechste Tor für die Gäste. Mit 0:6 ging es ins Schlussdrittel.

Coach Kevin Gaudet brachte für die letzten 20 Minuten Josef Hölzl ins Tor. Am Ausgang der Partie änderte das nichts: Die Chancen, die sich die Löwen erspielten, vereitelte der gut aufgelegte Ex-Nationaltorhüter Dimiri Pätzold – und auf der anderen Seite erwies sich Landshut auch weiterhin als eiskalt: Weihager ließ sich nach einem Fehlpass nicht lange bitten, ehe Brandon Alderson den Schlusspunkt auf den Abend setzte.

Lange Zeit, um über die Partie nachzudenken, haben die Tölzer nicht: Bereits am Sonntag um 18:30 Uhr kommt es zum oberbayrisch-hessischen Löwenduell, wenn die Löwen Frankfurt zum letzten Vorbereitungsspiel antreten. Tickets gibt es unter https://www.eventimsports.de/ols/toelz/de/tickets/channel/shop/areaplan/venue/event/432855

Tölzer Löwen – EV Landshut

RSS-Arena, 823 Zuschauer

Tore: 0:1 Weihager (Pfleger), 0:2 Schwarz (Forster), 0:3 Forster (PP1, Pfleger), 0:4 Gill, 0:5 Forster (Mühlbauer), 0:6 Alderson (Weihager), 0:7 Weihager, 0:8 Alderson (Dersch, Koch).

Strafminuten: 10 – 10