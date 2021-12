TÃ¶lz: Herbe Niederlage zum Ende von 2021

Bad Tölz. (PM Löwen) Das Jahr versprach mehr als es halten konnte: Die dauerhafte Zuschauerrückkehr beispielsweise war eine große Hoffnung im Hause der Löwen....

Das letzte Spiel in 2021 war ähnlich ernüchternd. Mit 4:7 verloren die Buam gegen die Heilbronner Falken und beenden das Kalenderjahr damit auf Rang neun. Denkbar schlecht der Start in die Partie. Leitner stellte Thiel nach 18 Sekunden ein Bein, Lautenschlager bekam nach Fehlpass Götz nur sechs Sekunden später die erste Großchance des Spiels, die er zum 0:1 nutzte. Die Löwen konnten in Person von Philipp Schlager zwar nur wenig später ausgleichen, doch es waren die Falken, die im ersten Drittel den Ton angaben. Insgesamt 18 Mal feuerten sie aufs Tor von Jimmy Hertel. Drei davon flogen noch in den ersten zwanzig Minuten am Löwengoalie vorbei.

“Natürlich waren wir platt nach vier Spielen in acht Tagen. Jeden Fehler, den wir gemacht haben, haben sie ausgenutzt. Sie hatten viel mehr Energie als wir. Wenn man ihnen vier Tore im ersten Drittel gibt, ist es schwer zurückzukommen”, so Kevin Gaudet, der sich in der ersten Pause für einen Torhüterwechsel entschied. Cam Spiro konnte in Minute 18 noch auf 2:4 stellen und auch der Start ins Mitteldrittel gelang. Markus Eberhardt nutzte ein weiteres Überzahlspiel zum direkten Anschlusstreffer.

“Wir haben gekämpft, hatten auch Chancen auf das 4:4. Nach dem 3:5 haben wir aber keine Energie mehr gefunden das Spiel zu kippen”, so der Löwencoach weiter. Blackwater nutzt viel zu viel Platz vor Hölzl mit einem traumhaften Move, um die Zwei-Tore-Führung wiederherzustellen. Spätestens nach den Treffern von Kirsch und erneut Blackwater in Unterzahl war das Spiel beendet, die Punkte verteilt. Da half auch der zweite Treffer von Geburtstagskind Cam Spiro nicht weiter, denn die Schlussoffensive müder Löwen blieb aus.

“Ich kann nur hoffen, dass es mit den Verletzten im neuen Jahr besser wird”, so Gaudets Neujahrs-Wunsch, bevor er allen Sponsoren und Löwenfans einen guten Rutsch wünschte.

Das soll an dieser Stelle natürlich auch von offizieller Löwenseite nicht ausbleiben: Wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Glück und Gesundheit in 2022 und hoffentlich bis bald im Stadion!