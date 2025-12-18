„TÃ¶fte“ – Ravensburg Towerstars holen Odeen Tufto zurÃ¼ck in die DLE2

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben die vakante Kontingentspielerposition im Team wieder besetzt.

Vom ECHL-Club Fort Wayne Komets kommt der 28-jÃ¤hrige US-Amerikaner Odeen Tufto. Der versierte StÃ¼rmer hat in seiner Karriere umfassende Erfahrungen in der AHL und ECHL gesammelt, auch in der DEL2 ist er kein Unbekannter.

Odeen Tufto stammt aus Chaska im US-Bundesstaat Minnesota und erhielt den Feinschliff seiner Eishockeyausbildung in der St. Thomas Academy. SpÃ¤ter zog es ihn zu renommierten Clubs der US-amerikanischen College-Ligen. Ãœber starke Statistiken als KapitÃ¤n der Quinnipiac University empfahl sich der 1,71 Meter groÃŸe StÃ¼rmer in der Saison 2020/2021 fÃ¼r seine erste Profistation beim AHL-Club Syracuse Crunch. Es folgten Engagements in der ECHL in Orlando und Atlanta. Im letzten Drittel der Saison 2022/2023 stellte sich Odeen Tufto dann der ersten Herausforderung in Europa. FÃ¼r die Krefeld Pinguine bestritt er zwÃ¶lf Hauptrundenspiele sowie zwÃ¶lf Playoff-Begegnungen, in denen er elf Tore und 16 Vorlagen sammelte. Auch den Towerstars-Fans dÃ¼rfte er dadurch bekannt sein, denn Odeen Tufto stand im Halbfinale der Playoffs 2023 fÃ¼r die Pinguine auf dem Eis. In der Folgesaison startete der StÃ¼rmer, der sich sowohl auf der Center- als auch auf der AuÃŸenstÃ¼rmerposition wohlfÃ¼hlt, zunÃ¤chst fÃ¼r die Atlanta Gladiators, ehe er fÃ¼r die entscheidende Phase der Saison in die Schweiz zum EHC Olten wechselte. Zuletzt stand der wendige und technisch versierte Angreifer bei den Fort Wayne Komets unter Vertrag. Dort verbuchte er in insgesamt 46 ECHL-Pflichtspielen 15 Tore und 31 Vorlagen.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars, sagt zur Verpflichtung des neuen StÃ¼rmers: â€žWir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung von Odeen geklappt hat und wir so einen schnellen Ersatz fÃ¼r Alex Olivier Voyer finden konnten. Er hat bei seinen frÃ¼heren Stationen unter Beweis gestellt, dass er Torgefahr und offensiven Druck ausstrahlt, und wir sind auch davon Ã¼berzeugt, dass er unserem Powerplay den dringend erforderlichen Push verleihen kann.â€œ

â€žMit Odeen gewinnen wir einen StÃ¼rmer, der in gegnerischen Zonen RÃ¤ume schafft und fÃ¼r KreativitÃ¤t in der offensiven Zone sorgen wird. Er besitzt ein hohes MaÃŸ an SpielverstÃ¤ndnis und gilt zudem als aufopferungsvoller KÃ¤mpferâ€œ, sagt Towerstars-Coach Bo Subr und ergÃ¤nzt: â€žOdeen wird auch charakterlich sehr gut zu uns passen und eine Bereicherung fÃ¼r die Kabine sein.â€œ

Odeen Tufto hat bereits die Reise nach Ravensburg angetreten und wird am Freitagvormittag erwartet. Wann der neue Towerstars-StÃ¼rmer sein erstes Spiel bestreiten wird, hÃ¤ngt unter anderem von den obligatorischen FormalitÃ¤ten ab.

