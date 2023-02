„TÃ¶fte“ fÃ¼r die Pinguine! Odeen Tufto fÃ¼hrt Pinguine mit 5 Scorerpunkten zum knappen Sieg gegen Bayreuth

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten am Freitagabend gegen stark spielende Bayreuth Tigers einen wichtigen Schritt Richtung direkter Playoff-Qualifikation machen. Nach zwischenzeitlichem Rückstand...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten am Freitagabend gegen stark spielende Bayreuth Tigers einen wichtigen Schritt Richtung direkter Playoff-Qualifikation machen.

Nach zwischenzeitlichem Rückstand konnten die Pinguine im letzten Drittel noch ein 2:4 in ein 5:4 (2:1; 0:2; 3:1) umwandeln. Es war das vierte Spiel gegen den Tabellenletzten, dass nur mit einem Tor Unterschied zu Ende ging.

Auch am Freitagabend konnten die Tigers die Pinguine ärgern und das erste Tor der Partie erzielen. Nach einem starken Forecheck durch Branden Gracel in der 8. Spielminute stand Tobias Meier plötzlich frei vor Sergey Belov und konnte diesen über die Fanghand überwinden.

Die Pinguine kamen in der 16. Minute etwas unverhofft zum Ausgleich. Tigers-Goalie Brandon Halverson, der zuvor schon zwei Mal sicher an der Scheibe agierte, verlor hinter dem Tor die Balance und ermöglichte Odeen Tufto in Unterzahl einen denkbar einfachen Treffer. In der 19. Minute gingen die Pinguine in eigener Überzahl sogar in Führung. Dennis Miller schob den Puck nach kurzer, aber starker Drangphase unter den Schoner Halversons zur Pausenführung hindurch.

Im zweiten Drittel schafften es die Pinguine trotz mehr Spielanteilen, die Führung aus der Hand zu geben. Zuerst war es Jesse Roach, der in der 35. Minute dem Tabellenletzten den Ausgleichstreffer bescherte. 36 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels schlug dann auch noch das Bayreuther Powerplay zu. Pinguine-Schreck und Tigers-Topscorer Ville Järveläinen ließ sich sein Tor von Tobias Meier und Jesse Roach vorlegen. Victor Knaub erhielt kurz zuvor wegen eines Crosschecks eine 5-Minuten-Strafe inklusive Spieldauer.

Die Vorzeichen standen erst recht auf Heimniederlage, als Meier nach 69 Sekunden die Führung der Oberfranken sogar auf zwei Tore ausbauen konnte. Die Pinguine zeigten jedoch Charakter und kämpften sich zurück. Dennis Miller, Odeen Tufto und das Krefelder Überzahlspiel sollten dabei im Fokus stehen. Miller war in der 49. und 51. Minute mit jeweils einem zusätzlichen Feldspieler auf dem Eis erfolgreich und glich die Partie aus, Tufto brachte die Pinguine bei Spielzeit 54:54 in Führung. Diese sollte trotz einer Druckphase der Tigers in der Schlussminute und einiger verfehlter Schüsse auf das leere Tor bestand haben.

Zahlen zum Spiel

KEV – BTT 5:4 (2:1; 0:2; 3:1)

Tore: 0:1 (7:50) Meier (Gracel), 1:1 (15:45)(SH) Tufto, 2:1 (18:59)(PP) Miller (Tufto, Müller), 2:2 (34:44) Roach (Raab, Dietmann), 2:3 (39:24) Järveläinen (Roach, Meier), 2:4 (41:09) Meier (Järveläinen, Gnyp), 3:4 (48:29)(PP) Miller (Müller, Tufto), 4:4 (50:27)(PP) Miller (Müller, Tufto), 5:4 (54:54) Tufto (Müller, Weiß)

Zuschauer: 3836

Schüsse: 47:25

Strafminuten: 31:12

Stimmen zum Spiel

Boris Blank „Das Spiel hat ein paar Nerven gekostet. Die ersten zehn Minuten waren nicht gut. Wir sind nicht gut gestartet und lagen 0:1 hinten. Wir konnten zwar den Ausgleich und dann das 2:1 schießen, aber insgesamt waren wir trotz mehr Chancen und Schüsse auf das Tor nicht gut. Wir bringen uns durch einfache Fehler in Schwierigkeiten. Wir müssen beispielsweise vor dem Tor die Scheiben wegbringen und aggressiver sein. Wir machen es uns da immer wieder selbst schwer. Das habe ich auch im zweiten Drittel angemahnt und ich denke, es ist angekommen. Wir sind gut ins letzte Drittel gestartet und haben drei Powerplay-Tore gemacht. Ich bin froh, dass wir das Spiel noch drehen konnten. Wir wussten vorher schon, dass es kein einfaches Spiel wird. Bayreuth hat nichts zu verlieren, keinen Druck, ist marschiert und hat gekämpft. Kritisieren muss ich zudem unsere Strafen. Wir müssen kaltschnäuziger sein und dürfen uns zu nichts hinreißen lassen. So enge Spiele können durch eine unnötige Strafzeit entschieden werden. Es war ein schweres Spiel und wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben.“

Odeen Tufto „Es war ein gutes Spiel, auch wenn wir uns schwergetan haben. Das letzte Drittel war solide und unser Push hat uns den wichtigen Sieg eingebracht. Ich hatte heute bei meiner persönlichen Leistung etwas Glück und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben viele Chancen kreiert und unser Powerplay war stark. Das leere Tor am Ende hätte ich gerne noch mitgenommen, ich habe aber einfach vorbeigeschossen. Das passiert. Wichtig sind der Sieg und die drei Punkte.“

5302 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München