Todd Woodcroft neue Assistenzcoach beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet bis Ende Saison den Kanadier Todd Woodcroft als Assistant Coach.

Woodcroft wird in den nächsten Tagen in Zug erwartet und tritt seine Stelle als Assistant Coach von Dan Tangnes am 1. Januar an.

Erstmals hinter der Bande des EVZ stehen wird er somit am Dienstag im Heimspiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers.

«Todd bringt wertvolle Erfahrung aus diversen Funktionen in unterschiedlichsten Umfeldern mit – NHL, College und nationale Verbände. Er ist der geeignete Mann für diese Position und die ideale Ergänzung für unseren Coaching Staff», sagt General Manager Reto Kläy über den Kanadier, der unter den rund 30 Bewerbern herausgestochen ist.