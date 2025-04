Todd Warriner ist der neue Chef an der Joker Bande

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann heute mit dem Kanadier Todd Warriner seinen neuen Chef-Trainer für die DEL2 Saison 2025/2026 präsentieren.

Der Kanadier kommt dabei mit der Auszeichnung „Trainer des Jahres“ der Oberliga Nord im Gepäck in die Wertachstadt. Diese Auszeichnung bekam er als Chef-Trainer der Tilburg Trappers, für seine erfolgreiche Arbeit in der Saison 2024/2025, überreicht.

Zuvor war der 51 Jahre alte Kanadier bei den Hannover Indians und für fünf Jahre auch an der University of Windsor im Coaching Staff beschäftigt. Weiter war er als Scout sowie auch als Skills und Development Coach in seiner Heimat tätig.

Todd Warriner seine Spielerkarriere führte ihn bis in die NHL. Insgesamt stehen in seiner Vita 474 NHL-Spiele mit 157 Scorerpunkten. Dabei lief er in der besten Liga der Welt unter anderem für die Toronto Maple Leafs auf. Dazu absolvierte er auch 54 Spiele für die kanadische Nationalmannschaft. Dabei gewann er mit den Ahornblättern eine Olympia Silbermedaille und war zum Ende seiner Spielerkarriere unter anderem auch noch in der DEL für die Kölner Haie und die Hannover Scorpions an der Scheibe.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zum neuen Chef-Trainer: „Mit Todd Warriner ist es uns gelungen einen Trainer nach Kaufbeuren zu holen, der sowohl mit jungen, wie auch mit erfahrenen Spielern gut arbeiten kann. Allein seine Erfahrung, auch selbst als Spieler in der besten Liga der Welt gespielt zu haben sowie auch die Arbeit mit jungen Spielern an der Universität, machen ihn mit Sicherheit zu einem absoluten Eishockeyexperten auf diesem Gebiet. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den ESVK entschieden hat und wir sind uns sicher, dass wir unsere Philosophie mit ihm gemeinsam weiterführen können. Wir freuen uns jetzt schon auf den gemeinsamen Start im August.“

Todd Warriner zu seinem Wechsel in die Wertachstadt: „Ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit bekomme, der neue Trainer des ESV Kaufbeuren zu sein und mit Patrick Reimer und dem weiteren Team zusammenzuarbeiten. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, ein Team aufzubauen, eine starke Kultur zu etablieren und Wege zu finden, um gemeinsam auf dem Eis erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!“

Die Personalie Todd Warriner bedeutet auch, dass Leif Carlsson nicht mehr nach Kaufbeuren zurückkommen wird. Der ESVK bedankt sich bei Leif Carlsson sehr herzlich für sein Engagement hier in Kaufbeuren und wünscht ihm für seine weitere Zukunft nur das aller Beste.

