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ERSC AmbergTransfer-News

Tobias Veit verteidigt für die Wild Lions

11. Juli 20261 Mins read20
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Will in dieser Spielzeit öfter für die Wild Lions auflaufen als letztes Jahr: Verteidiger Tobias Vait. - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung, die eigentlich aber wie ein Neuzugang wirkt, denn Defensivspieler Tobias Vait hat im Vorjahr gerade einmal drei Partien für die Wild Lions bestreiten können.

Der 21-jährige Deutsch-Tscheche aus Litomerice kam vor der letzten Saison mit großen persönlichen Erwartungen von der DNL2-Mannschaft aus Kassel nach Amberg und hinterließ in der Vorbereitung einen starken Eindruck. Der großgewachsene (187 cm, 88 kg) Rechtsschütze musste sich aber bald in die Reihe der zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle eingliedern, was bei ihm nahezu über die gesamte Spielzeit dauerte. Mittlerweilen hat er diese schwierige Phase aber überstanden, was auch Chris Spanger freut:

„Tobi hatte durch seine langwierige Verletzung leider kaum Spiele bestreiten können. Man konnte auf die kurze Zeit aber schon erkennen, dass er ein sehr stabiler Verteidiger ist, der Übersicht beweist und gerne auch seine Checks zu Ende fährt“, so der Sportliche Leiter.

Der Verteidiger zeigt sich optimistisch und will mit zu einer erfolgreicheren Saison für den ERSC beitragen: „Mir gefällt Amberg sehr, das Umfeld vom Verein und die treuen Fans hier. Ich konnte bisher noch nicht wirklich zeigen was ich kann. Wir haben ein gutes Team und ich hoffe, wir können diesmal die Playoffs erreichen“, meint Vait, der das Trikot mit der Rückennummer 6 tragen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Vait @ Elite Prospects

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