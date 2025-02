Tobias Schwarz schlieÃŸt sich Kouvolan KooKoo an

Straubing / Landshut. (PM Tigers / PM EVL) Tobias Schwarz geht in seiner Eishockey-Karriere neue Wege.

Der Nachwuchs- Nationalspieler der Straubing Tigers, der mit einer Förderlizenz in dieser Saison in Landshut spielte, geht ab sofort in der finnischen U 20-Liga auf Torejagd. Der 18-Jährige hat sich Kouvolan KooKoo angeschlossen.

Der 18-jährige gebürtige Landshuter durchlief die Nachwuchsabteilung des EVL, gehörte in der vergangenen Saison zum U 20-Team, das für die Landshuter die Deutsche Meisterschaft gewann und ging mit der deutschen U 20-Nationalmannschaft bei der WM im kanadischen Ottawa an den Start. Im DEL2-Team des EVL absolvierte er in den letzten beiden Spielzeiten 50 Partien und erzielte dabei drei Tore und lieferte fünf Assists.

„Tobi hat den Wunsch geäußert, in Finnland eine neue Herausforderung anzunehmen. Diesem Wunsch haben die Straubing Tigers, dort wo er auch unter Vertrag steht, entsprochen. Er will diese Chance nutzen, um sich nicht nur auf höchstem Niveau zu zeigen, sondern auch um zu erkennen, wo er sich aktuell in seinem jungen Alter leistungsmäßig befindet. Natürlich hätte er auch weiterhin in Landshut alle Möglichkeiten bekommen, sich stetig weiterzuentwickeln. Wir werden Tobi sicherlich wiedersehen, da seine Abwesenheit temporär und überschaubar ist. Wir würden uns freuen, ihn entsprechend in der nächsten Saison wieder bei seinem Heimatverein begrüßen zu können. Für seine Zeit in Finnland wünsche ich ihm sowohl persönlich als auch im Namen des EVL viel Erfolg“, erklärt Ralf Hantschke, Geschäftsführer der EVL Spielbetrieb-GmbH.

„Es ist mir wirklich nicht leichtgefallen, den EVL zu verlassen, da ich hier seit der Laufschule in allen Nachwuchsmannschaften gespielt habe und letzte Saison mit der U20 Deutscher Meister wurde. Das werde ich sicherlich nie vergessen. Da ich die Möglichkeit bekomme, in einer der besten Europäischen U20-Ligen zu spielen, habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Ich erhoffe mir, viel Eiszeit zu bekommen, was für einen jungen Spieler natürlich sehr wichtig ist, um sich weiterentwickeln zu können. Außerdem ist es für mich sicher eine gute Erfahrung, eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen und die Spielweise und Trainingsmethoden in Skandinavien kennen zu lernen. Ich wünsche der Mannschaft ganz viel Glück und Erfolg für den Rest der Saison“, erklärte Schwarz.

„Für Tobias ist das eine großartige Gelegenheit, sich in einer starken Liga weiterzuentwickeln. Wir unterstützen diesen Schritt und sind gespannt, welche Erfahrungen er in Finnland sammeln wird“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Die Straubing Tigers wünschen Tobias Schwarz viel Erfolg für seine Zeit in Kouvola.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV