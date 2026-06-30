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Tobias Schwab bleibt ein Luchs

30. Juni 20261 Mins read27
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Kapitän Tobias Schwab - © Martin Hank
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Lauterbach. (PM Luchse) Tobias Schwab geht auch in der kommenden Saison im Trikot der Lauterbacher Luchse aufs Eis.

Damit geht der Stürmer bereits in seine sechste Saison im Luchse-Dress.

Mit Schwab bleibt den Luchsen nicht nur der zweitbeste Scorer der vergangenen Saison erhalten, sondern auch jede Menge Erfahrung. Gerade im Zusammenspiel mit den vielen jungen, wilden Spielern ist Tobias Schwab der Führungsspieler, den eine junge Mannschaft benötigt. Mit über 1.000 Spielen, darunter auch Einsätze in der DEL, ist Schwabi sicherlich der erfahrenste Spieler im Luchse-Rudel.

Seit seinem ersten Einsatz für die Lauterbacher Luchse im Jahr 2021 hat Schwab im Vogelsberg einiges erlebt. Mit inzwischen über 100 Spielen für die Luchse und mehr als 250 Scorerpunkten gehört er zu den punktbesten Spielern der noch jungen Vereinsgeschichte. Neben dem damaligen Wiederaufstieg in die Regionalliga wurde Schwab in der Saison 2024/25 zum besten Spieler der Regionalliga Ost gewählt.

Mit Tobias Schwab können die Verantwortlichen der Luchse einen wichtigen Baustein für die kommende Saison in Lauterbach halten. Auch Schwab selbst freut sich auf die neue Spielzeit:

„Mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, in Lauterbach zu spielen. Ich sehe von Jahr zu Jahr eine positive Entwicklung im Verein und diese Entwicklung will ich weiter begleiten. Wir hatten letzte Saison eine schwierige Saison und deswegen haben wir dieses Jahr etwas gut zu machen. Ich will die Mannschaft weiterhin mit meiner Erfahrung führen und gehe davon aus, dass wir eine gute und erfolgreiche Saison spielen werden. Ich fühle mich fit und habe keine Gedanken ans Aufhören.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Schwab @ Elite Prospects

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