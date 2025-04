Tobias Peukert ist der neue GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Tobias Peukert bekommt die ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG ab sofort einen neuen Geschäftsführer.

Dabei werden wie schon angekündigt der kaufmännische und der sportliche Bereich beim ESVK ab sofort getrennt.

Wie schon bekanntgegeben, hat Patrick Reimer ab 01. Mai 2025 als neuer Sportlicher Leiter die komplette Verantwortung für den sportlichen Bereich beim ESV Kaufbeuren inne.

Für den kaufmännischen Bereich zeigt sich ab jetzt der vierköpfige Beirat der ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG, bekanntermaßen bestehend aus Tobias Peukert, Thomas Petrich, Karl-Heinz Kielhorn und Peter Otte, gemeinsam verantwortlich. Tobias Peukert ist dazu auch repräsentativ aus dem Gremium heraus der neu benannte Geschäftsführer der ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG.

ESVK-Gesellschafter und Beiratsmitglied Thomas Petrich dazu: „Wir haben wie angekündigt den kaufmännischen und sportlichen Bereich mit der neu geschaffenen Stelle des sportlichen Leiters voneinander getrennt. Klar war auch, dass wir aktuell nicht beide Stellen mit einer externen Vollzeitstelle besetzen können und wollen. Aus unserer tiefsten Überzeugung besetzen wir den Posten des Geschäftsführers nun aus unserem Beirat heraus mit Tobias Peukert. Der Beirat, mit Tobias Peukert an der Spitze, wird sich also ab sofort um die kaufmännischen Belange der ESVK Spielbetriebs GmbH [&] Co. KG kümmern.“

Tobias Peukert über seine neue Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem Beirat: „Ich freue mich sehr, nun die kaufmännischen Geschicke zusammen mit meinen Kollegen Karl-Heinz Kielhorn, Thomas Petrich und Peter Otte leiten zu dürfen. Für mich ist der ESVK eine Herzensangelegenheit, weshalb die Bereitschaft sich auch in diesem Bereich mehr einzubringen sofort gegeben war. Uns ist bewusst, dass sehr viel Arbeit vor uns liegt und wir einige strukturelle Themen etablieren und ausbauen müssen. Wir wollen beim ESVK auch in Zukunft gutes und professionelles Eishockey sehen, weshalb wir gerade die wirtschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen schaffen müssen, um auch perspektivisch in der engen und inzwischen von Jahr zu Jahr wirtschaftlich deutlich stärkeren DEL2 mithalten zu können. Hier gilt es für uns als Standort die entsprechenden Schritte einzuleiten, um den ESVK in eine wirtschaftlich wie sportlich stabile Zukunft zu führen.

