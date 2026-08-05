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Tobias Krestan wechselt zu den Eisbären

5. August 20261 Mins read32
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Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben sich noch einmal auf dem U23-Sektor verstärkt.

Die Berliner haben den deutschen Nachwuchsnationalspieler Tobias Krestan verpflichtet. Der Stürmer spielte letzte Saison bei HV71 in Schweden. Der 18-Jährige hat bei den Eisbären einen Vertrag über zwei Spielzeiten unterschrieben und wird mit der Rückennummer 91 auflaufen.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Wir freuen uns, mit Tobias Krestan einen weiteren hochtalentierten deutschen Nachwuchsspieler bei uns zu begrüßen. Wir beobachten seine Entwicklung bereits sehr lange, beispielsweise hat er auch an unseren beiden letzten Development Camps teilgenommen. Tobias hat riesiges Potenzial, welches er bei uns weiter ausschöpfen möchte. In enger Abstimmung mit den LA Kings haben wir zusammen beschlossen, dass Tobias bei uns weiter reifen und die nächsten Schritte in seiner Profi-Laufbahn nehmen soll.“

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei den Eisbären Berlin. Es ist eine große Ehre, für so einen traditionsreichen und erfolgreichen Club spielen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam mit den Fans Erfolge zu feiern“, sagt Tobias Krestan.

Der 1,88 Meter große und 88 Kilogramm schwere Stürmer ist der einzige deutsche Spieler, der im vergangenen Juni im NHL Draft 2026 ausgewählt wurde. Die Los Angeles Kings sicherten sich in der siebten Runde an Position 209 die Rechte am gebürtigen Hanauer. Der Angreifer stammt aus der Jungend des EC Bad Nauheim. Über die RB Hockey Academy ging es für den Rechtsschützen mit 15 Jahren ins schwedische Jönköping zu HV71. In der vergangenen Saison absolvierte Krestan insgesamt 27 Partien für die U20 der Skandinavier, in denen er 22 Scorerpunkte (neun Tore, 13 Assists) sammelte. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm er zudem an der U18 Weltmeisterschaft der Top Division teil. Bei diesen Titelkämpfen kam er in fünf Spielen auf drei Treffer sowie eine weitere Vorlage und wurde als einer der drei besten Spieler des DEB-Teams ausgezeichnet.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Krestan @ Elite Prospects

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