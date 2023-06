Tobias Jakob nun fester Bestandteil der ersten Mannschaft des EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Der Kader für die anstehende Landesliga-Saison des EHC Waldkraiburg wächst weiterhin an. Heute verkündet der erfolgreiche Verein aus der Industriestadt keinen...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Der Kader für die anstehende Landesliga-Saison des EHC Waldkraiburg wächst weiterhin an.

Heute verkündet der erfolgreiche Verein aus der Industriestadt keinen Neuzugang, sondern vielmehr eine Verlängerung, die von Tobias Jakob.

Der 29-jährige Angreifer, der nun seinen sportlichen Schwerpunkt von der „OansBee“, der zweiten Mannschaft der Löwen, in die Erste verlegt, ist hier absolut kein Unbekannter. Nachdem er als Jugendlicher zu einer kurzen Stippvisite in Rosenheim war und dort bis zur U16 in der Schüler-Bundesliga spielte, verschlug es Tobias Jakob wieder nach Waldkraiburg. Dort durchlief er von der U18 bis zur U23 noch jede Altersklasse, bevor er zur bereits erwähnten 1b-Mannschaft des EHC stieß. Auch für die erste Mannschaft war er seit 2019 immer wieder gemeldet und spielte auch in der Relegationsphase der Löwen in der Saison 2018/2019.

Im Verlauf der vergangenen Bayernligasaison stieß er, zusammen mit dem Trainerwechsel von Markus Berwanger auf Jürgen Lederer, ebenfalls als Hilfe zu den Löwen. In nur fünf Spielen konnte er hier Zuschauer, Mitspieler und Trainer von seinem Kämpferherz überzeugen und sich mit einem Tor und einer Vorlage belohnen.

Zur Personalie Tobias Jakob befragt antwortet die sportliche Leitung des EHC Waldkraiburg: „Das Wichtigste für uns in der kommenden Saison ist, dass wir eine Mannschaft auf und neben dem Eis sehen, welche zu 100% mit Herz und Leidenschaft Eishockey spielt. Diese Attribute sehen wir auch in Tobias Jakob und jeder der ihn letzte Saison in der Abstiegsrunde spielen gesehen hat, dürfte dies bestätigen können. Tobias findet außerdem in der Mannschaft Gehör und sein Wort hat Gewicht und auch dieser Umstand ist enorm wichtig in einem homogenen Team“, führt Julia Klose aus.

Der EHC Waldkraiburg freut sich über die Zusage von Tobias Jakob und darüber, mit ihm, als Teil der Mannschaft, die kommende Saison bestreiten zu dürfen. aha

