Tobias Geisser unterschreibt fÃ¼r drei Jahre in Zug

Zug. (PM EVZ) Der Verteidiger unterschreibt bei seinem Ausbildungsclub bis 2025.

Nach einem weiteren Jahr in Nordamerika kehrt Tobias Geisser für die nächsten drei Jahre zum EVZ zurück. Der 23-Jährige wurde 2017 im NHL-Draft in der 4. Runde an 120. Stelle von den Washington Capitals gezogen und erhielt 2018 einen Entry Level Vertrag, kam aber ausschliesslich für deren AHL-Farmteam Hershey Bears zum Einsatz. Bereits in den Saisons 2019/20 und 2020/21 wurde der 191cm grosse und 91kg schwere Verteidiger an die Zuger ausgeliehen, wo er sämtliche Nachwuchsstufen ab U15 durchlief und 2021 mit der 1. Mannschaft den Schweizer Meistertitel holte.

Geissers Leistungen in der heimischen National League wurden nach dem Titel mit dem ersten WM-Aufgebot mit der Nationalmannschaft belohnt, die zweite Teilnahme an Weltmeisterschaften folgte in diesem Jahr. «Tobi hat sich in den letzten Jahren konstant weiterentwickelt und ist zu einem soliden Verteidiger herangewachsen», sagt General Manager Reto Kläy. «Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr nach Zug!»