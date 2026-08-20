Tobias Esch: Vom Derby-Rivalen zum Phoenix – Erfahrung für Grefraths Defensive

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG verstärkt ihren Defensivverbund mit reichlich Erfahrung: Nach Lars Ehrich wechselt mit Tobias Esch ein weiterer Spieler von den Black Tigers Moers zum Grefrath Phoenix.

Der 29-jährige Verteidiger soll künftig eine wichtige Rolle in der Defensive der Blau-Gelben übernehmen – und bringt dafür eine beeindruckende Vita mit.

Geboren in Moers, ausgebildet beim Krefelder EV: Esch durchlief beim KEV’81 sämtliche Nachwuchsmannschaften und schaffte den Sprung bis in die DNL. Insgesamt 147-mal stand der Verteidiger dort auf dem Eis. Anschließend folgte der Übergang in den Seniorenbereich. Für den Herner EV und den Krefelder EV absolvierte Esch insgesamt 217 Oberliga-Partien und sammelte dabei jede Menge Erfahrung auf hohem Niveau.

Nach dem Rückzug des Krefelder Oberliga-Teams kehrte Esch 2023 in seine Heimatstadt zurück und schloss sich den Black Tigers Moers an. Dort entwickelte sich der Defensivspezialist schnell zu einem Leistungsträger und Führungsspieler. Nun folgt der nächste Schritt – ausgerechnet zum niederrheinischen Lokalrivalen nach Grefrath.

„Die Mentalität, die wir brauchen“

Phoenix-Headcoach Tilo Schwittek freut sich über die Verpflichtung und sieht in Esch deutlich mehr als nur eine Verstärkung für die Abwehr:

„Tobias Esch ist ein defensiv starker Verteidiger, der durch seine Zuverlässigkeit, sein Stellungsspiel und seine höherklassige Eishockey-Erfahrung überzeugt. Als gebürtiger Moerser, der in den letzten Jahren für die Black Tigers auf dem Eis stand, bringt er nicht nur die nötige Spielpraxis auf hohem Niveau mit, sondern auch die Mentalität, die wir für die kommende Saison brauchen.“

Für Schwittek ist die Verpflichtung zugleich ein Beleg für die gezielte Kaderplanung des Phoenix: „Seine Verpflichtung zeigt, dass wir gezielt Spieler holen, die unser Team auf und neben dem Eis weiterbringen.“

Esch selbst hat sich nach der vergangenen, aus seiner Sicht durchwachsenen Spielzeit in Moers bewusst für einen Tapetenwechsel entschieden. Dass seine Wahl auf Grefrath fiel, hatte dabei mehrere Gründe.

„Die Verantwortlichen des Phoenix haben sich im Vorfeld sehr um meine Verpflichtung bemüht, was für mich letztlich ein Faktor bei meiner Entscheidung für den Wechsel war. Daher freue ich mich auf den neuen Club und die kommende Spielzeit im Dress des Feuervogels.“

Mit der Nummer 82 auf Erfolgskurs

Seine persönlichen Ziele formuliert der neue Phoenix-Verteidiger klar: „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft den maximalen Erfolg zu erreichen und den Zuschauern in Grefrath engagiertes ‚DEL4-Hockey‘ zu bieten.“

Seinen Einstand im neuen Trikot nimmt Esch dabei mit einer gehörigen Portion Selbstironie und Vorfreude: „Eure neue Nr. #82 – Eschi“

Mit Tobias Esch bekommt der Grefrath Phoenix einen erfahrenen Defensivspieler, der die Regionalliga West kennt, höherklassige Erfahrung mitbringt und bereits Führungsverantwortung übernommen hat. Gemeinsam mit den weiteren Neuzugängen soll er der Grefrather Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

Die Kaderplanung der Grefrather EG für die Saison 2026/27 befindet sich derweil auf der Zielgeraden. Bis zur Rückkehr des Teams aufs Eis im September sollen die einzelnen Mannschaftsteile und Spieler nach und nach der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die neue Saison nimmt damit auch beim Phoenix immer konkretere Formen an.

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht