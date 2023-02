Tobias Eder und sein nÃ¤chstes Level: Zur WM fahren, mit der DEG die â€žTop6 schaffenâ€œ und Wette gegen Bruder Andreas gewinnen – GerÃ¼chte um einen Wechsel

Bonn. (PM MagentaSport) Der 24jährige Tobias Eder will das nächste Level erreichen. DEB-Trainer Alexander Sulzer hat Düsseldorfs Top-Stürmer für die beiden U25-Testspiele in der...

Bonn. (PM MagentaSport) Der 24jährige Tobias Eder will das nächste Level erreichen. DEB-Trainer Alexander Sulzer hat Düsseldorfs Top-Stürmer für die beiden U25-Testspiele in der Slowakei (Mittwoch und Donnerstag live und kostenlos bei MagentaSport) nach seinen 17 Toren freilich nominiert, der Traum von Tobias Eder bleibt die WM im Mai.

„Letztendlich hoffe ich natürlich, mitzufahren. Das Ziel ist es auf jeden Fall“, erklärte ein selbstbewusster Eder in „Die Eishockey Show“. Mit der DEG ist er auf Erfolgskurs, als Vierter soll es nicht mehr viel weniger werden: „Also, mein absolutes direktes Ziel ist es, keine Pre-Playoffs zu spielen. Dass es extrem schwer wird, den 4.Platz zu halten, ist jedem bewusst. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die Top6 schaffen können und es ist auch absolut unser Ziel.“ Und schließlich geht es für Tobias, der in der kommenden Saison im Duell mit Bruder Andreas (EHC Red Bull München), wer die meisten Tore in dieser Saison schießt: „Es geht um ein Abendessen!“

In der PENNY DEL steigt am Sonntag, 12.02.2023, der nächste Spieltag – u.a. mit EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie und der starke Aufsteiger Frankfurt gegen Düsseldorf.

Düsseldorfs Stürmer Tobias Eder, schon 17 Tore, 18 Assists bei 157 Schüssen, hat sich in allen Belangen verbessert – Eiszeit, Einsätze von 854 Minuten insgesamt, 878 Pässe gespielt, rund die Hälfte der Zweikämpfe gewonnen, Top-Speed mit 37, 9 km/h. Nie war Tobias Eder so wichtig für die DEG, nachdem er in seiner 1. Saison in Düsseldorf vor knapp 4 Jahren noch erhebliche Anlaufschwierigkeiten hatte: „Ich war zu schnell zufrieden mit der Leistung. Ich habe dann viel nachgedacht, viel trainiert, bin deutlich fitter in die Saison gegangen. Ich habe mir einfach vorgenommen, selbst einfach nicht mehr zufrieden zu sein.“ Von da an lief´s: Freundin Ina gefunden, heimisch geworden und sich jetzt für andere Klubs und Aufgaben empfohlen: das nächste Level wird angestrebt. Gerüchte um einen Wechsel zu den Eisbären Berlin machen die Runde (wir berichteten) – verwunderlich ist es nicht, aber noch kämpft auch die DEG um ihn, wo er als Spieler „erwachsen“ wurde.

Vorher geht´s für den 24jährigen Eder um 3 Ziele:

1. Mit der DEG: „Also, mein absolutes direktes Ziel ist es, keine Pre-Playoffs zu spielen. Dass es extrem schwer wird, den 4.Platz zu halten, ist jedem bewusst. Wir haben ein straffes Restprogramm mit 5 Auswärtsspielen. Das wird noch recht knackig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die Top6 schaffen können und es ist auch absolut unser Ziel.“

2. In der Nationalmannschaft nach 12 Länderspielen den nächsten Schritt bei der WM im Mai (live bei MagentaSport) zu schaffen, wo sein Ex-Coach Harold Kreis nun als Nationaltrainer fungiert: „Letztendlich hoffe ich natürlich, mitzufahren. Das Ziel ist es auf jeden Fall!“ Zu seinen ersten U25-Länderspielen und dem Gespräch mit dem neuen Trainer Alexander Sulzer: „Das Telefonat war relativ kurz und knackig. Er hat lediglich gefragt, ob ich fit bin, ob ich Lust habe, mit in die Slowakei zu fahren. Ich hoffe, dass wir 2 gute Spiele hinlegen.“

3. Das Duell gegen seinen Bruder Andreas (26 Jahre) vom EHC Red Bull München zu gewinnen: wer schießt die meisten Tore, die meisten Scorerpunkte: „Es geht um ein Abendessen!“ Andreas hat 10 Spiele weniger, 12 Tore, aber schon 22 Assists – das Bruderduell wird noch so heiß wie die bisherigen Spiele zwischen der DEG und München.

