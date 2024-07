Tobias Beck kehrt nach zwei Jahren beim EC Peiting an die Mangfall zurÃ¼ck

Rosenheim. (PM Starbulls) Bereits in der vergangenen Saison konnte Tobias Beck durch die Kooperation mit dem EC Peiting und seiner Förderlizenz ein wenig DEL2...

Nun kehrt er nach zwei Jahren Oberliga zu den Starbulls Rosenheim, seinem Jugendverein, zurück.

Der 21-jährige Beck kann auf insgesamt sechs Jahre im Nachwuchs der Starbulls Rosenheim zurückblicken. Gerade in seinem letzten Jahr im Team der Starbulls U20, welches er auch als Kapitän angeführt hat, erreichte er in 33 Spielen insgesamt 28 Scorerpunkte. Daraufhin zog es den in Prien am Chiemsee geborenen Verteidiger zum EC Peiting, um Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. In seinen zwei Jahren im Profi-Herren-Eishockey konnte der junge Linksschütze durchaus überzeugen. Mit knapp 0,5 Punkten pro Spiel über die zwei Jahre hinweg und einer +/- Statistik von +8 im ersten und +15 im zweiten Jahr hat er durchaus auf sich aufmerksam gemacht.

Bereits in der Jugend schon aufgefallen

Vorstand Christian Hötzendorfer freut sich über die Verpflichtung von Tobias Beck: „Beim Tobi freut es mich ganz besonders, dass wir zusammengekommen sind, weil er durch und durch Rosenheimer ist, also „einer von uns“ wenn man so will. Zwar muss sich jeder Spieler unabhängig seiner Herkunft auf die gleiche Art beweisen, keine Frage. Aber wenn man Jungs in den Kader holen kann, die am Heimatstandort das Eishockeyspielen erlernt haben, ist das zum einen natürlich eine Auszeichnung unserer tollen Jugendarbeit, aber zum anderen geht es uns auch um unsere Region. Unser Club sagt ja immer: „Aus der Region in der Region für die Region.“ Und das nehmen wir sehr ernst. Das bedeutet, dass wir auch immer darauf achten, so gut es im Profisport geht die Rosenheimer Identität im Club zu bewahren. Mit Tobi sind es heuer sechs Spieler in unserem Kader, die aus Rosenheim sind und die hier das Eishockeyspielen gelernt haben. Das ist eine super Sache! Von Tobi erwarte ich mir heuer sportlich den nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach zwei sehr erfolgreichen Saisons in Peiting, in denen er Erfahrungen sammeln konnte, ist die DEL2 für ihn jetzt die nächste Hürde. Tobi hat sicher das Potential für einen Stammverteidigerplatz und das kann er jetzt beweisen.“

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls, äußert sich nur positiv über den 21-jährigen: „Tobi ist ein Starbulls Eigengewächs und hat in den vergangenen zwei Jahren, die er in der Oberliga in Peiting gespielt hat, eine durchaus gute Entwicklung durchgemacht. Auch in der letzten Saison hat er bereits ein paar Mal bei uns mittrainiert und hat in den Spielen, die er für uns gemacht hat, auch bewiesen, dass er sicherlich das Zeug hat, DEL2 zu spielen. Trotz seines jungen Alters bringt er viel Potential mit, sich noch weiterzuentwickeln. Ähnlich wie Dominik Kolb kann Tobi als gelernter Verteidiger aber auch als Außenstürmer eingesetzt werden, was uns natürlich mehr Flexibilität geben wird.“