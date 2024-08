Tobi Rieders Wiedersehen: Red Bull MÃ¼nchen erÃ¶ffnet gegen VÃ¤xjÃ¶ Lakers – Red Bulls Salzburg fordern Schweizer Meister beim Red Bulls Salute

Zell am See. (PM Red Bulls) Es ist angerichtet. Am kommenden Freitag beginnt das Red Bulls Salute in Zell am See mit dem Halbfinalspiel...

Zell am See. (PM Red Bulls) Es ist angerichtet. Am kommenden Freitag beginnt das Red Bulls Salute in Zell am See mit dem Halbfinalspiel zwischen Red Bull München und den Växjö Lakers (16:00 Uhr), gefolgt vom Duell EC Red Bull Salzburg gegen den ZSC Lions (19:30 Uhr).

Österreichischer gegen Schweizer Meister

Bereits zum 17. Mal steigt das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute und bietet vier europäischen Top-Teams sowie den heimischen Eishockeyfans die optimale Bühne zum Einstieg in die neue Saison 2024/25. Der EC Red Bull Salzburg trifft auf den ZSC Lions und erwartet gegen den zehnfachen Schweizer Meister – die Züricher setzten sich in der vergangenen Saison in sieben Finalspielen gegen Lausanne durch – ein hartes Duell.

Salzburgs Head Coach Oliver David kennt den ZSC auch noch aus seiner Zeit als Co-Trainer von Biel-Bienne in der Schweiz: „Sie sind einer der besten Vereine Europas, haben einen sehr breiten Kader und verfügen über ein hohes spielerisches Niveau. Das ist eine erstklassige Herausforderung.“

Die Red Bulls haben auch letzte Saison schon ihre Erfahrung mit den ZSC Lions gemacht. Beim Red Bulls Salute 2023 unterlagen sie im Spiel um den dritten Platz knapp mit 0:1. Spielbeginn in der 2.600 Zuschauer fassenden KE KELIT Arena in Zell am See ist um 19:30 Uhr.

Benjamin Nissner „Wir fühlen uns gut und sind bereit fürs Wochenende. Mit dem ZSC Lions haben wir noch eine Rechnung offen und wir freuen uns riesig, gegen so einen Gegner zu spielen. Genauso wie aufs Red Bulls Salute, das wird wieder etwas ganz Besonderes.“

Schweizer Traditionsclub mit großer Geschichte

Der ZSC Lions ist gemessen an Meistertiteln nach Davos und Bern der dritterfolgreichste Club der Schweizer Eishockeygeschichte. Der 1930 gegründete Club hat daneben aber noch viele weitere Pokale in der Vitrine stehen; Siege im Victoria Cup (2009), IIHF Continental Cup (2001 und 2002), dreimal Schweizer Cupsieger und zwei Turniererfolge im Spengler-Cup zeugen von einer großen Tradition.

Head Coach ist Marc Crawford, der u.a. Erfahrung aus 15 Jahren als Head Coach verschiedener NHL-Clubs hat. Der 63-jährige Kanadier war bereits von 2012 bis 2016 Cheftrainer der Lions und gewann mit ihnen 2014 die Schweizer Meisterschaft. Im Dezember 2022 kehrte er nach Zürich zurück, löste Rikard Grönborg auf der Trainerbank ab und gewann zehn Jahre nach dem ersten Erfolg neuerlich die Meisterschaft.

Am Red Bulls Salute nehmen die Schweizer zum fünften Mal teil, 2006 feierten sie auch schon einen Turniersieg.

Red Bulls Salute | Spielplan

Fr, 16.08.2024

Halbfinale 1 | EHC Red Bull München – Växjö Lakers | 16:00 Uhr

Halbfinale 2 | EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions | 19:30 Uhr

Sa, 17.08.24

Kleines Finale | Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 | 15:00 Uhr

Finale | Gewinner HF 1 – Gewinner HF 2 | 19:00 Uhr