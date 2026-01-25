Tobi Rieder: „Ein geiles Eishockeyspiel“ – Adler Mannheim besiegen Red Bull München nach Penaltyschießen

Mannheim / München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 43. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 in Mannheim mit einem Punkt begnügen.

Die Mannschaft von Trainer Oliver David unterlag den Adlern mit 3:4 (0:1|0:0|3:2|0:0|0:1) nach Penaltyschießen. Vor 13.600 Zuschauern in der SAP Arena erzielten Tobias Rieder, Brady Ferguson und Yasin Ehliz die Münchner Tore. Am Dienstag (27. Januar | 19:30 Uhr) treten die Red Bulls bei den Schwenninger Wild Wings zum letzten Match vor der Olympia-Pause an.

Spielverlauf

Vom ersten Puckdrop an brachten beide Teams Tempo und Intensität aufs Eis. Klare Chancen waren aber zunächst Mangelware, weil die Defensivreihen sehr aufmerksam agierten. Das erste Erfolgserlebnis hatten die Adler direkt im Anschluss an ein gefährliches Münchner Powerplay: Brendan O’Donnell drosch den Puck zum 1:0 in den Winkel (8.). Danach hielt Münchens Goalie Antoine Bibeau mehrmals glänzend und sorgte dafür, dass es zur Pause bei der knappen Führung für Mannheim blieb.

Nach der Pause sah die ausverkaufte SAP Arena druckvolle Red Bulls, die über weite Strecken des Mittelabschnitts die torgefährlichere Mannschaft stellten. Doch auch Bibeau musste bei Mannheimer Nadelstichen immer wieder sein Können zeigen. Ein Tor fiel bis Minute 40 allerdings nicht, der Spielstand lautete zur zweiten Pause weiter 1:0 für die Adler.

Im Schlussabschnitt wehrten sich die Münchner zunächst erfolgreich gegen das dritte Überzahlspiel der Gastgeber und schalteten dann mit Erfolg zurück in den Angriffsmodus: Rieder lief nach Zuspiel von Dillon Heatherington allein auf den starken Adler-Torwart Maximilian Franzreb zu und verwandelte souverän zum Ausgleich (44.). Wenig später drehte Ferguson per Kontertor zum 2:1 das Duell (48.). Damit nicht genug, in der 50. Minute erhöhte Ehliz nach erneutem Puckgewinn auf 3:1. Bereits in der 53. Minute brachte Mannheim nun für den Torhüter einen sechsten Feldspieler und kam im Powerplay sechs gegen vier zum Anschlusstreffer durch Matthias Plachta (56.). Und in der 59. Minute gelang Kris Bennett der Ausgleich für die Adler. Mit diesem 3:3 ging es in die Overtime.

Die verlief torlos und das Penaltyschießen musste die Entscheidung bringen. Hier sicherte Brendan O´Donnell Mannheim den Zusatzpunkt.

Tobias Rieder: „Das war ein geiles Eishockeyspiel, es ging rauf und runter. Es ist natürlich schade, dass wir die 3:1-Führung hergegeben haben und im Penaltyschießen unterlegen sind. Gegen Mannheim ist es immer ein heißer Kampf.“

Tore:

1:0 | 07:12 | Brendan O´Donnell

1:1 | 43:27 | Tobias Rieder

1:2 | 47:59 | Brady Ferguson

1:3 | 49:57 | Yasin Ehliz

2:3 | 55:37 | Matthias Plachta

3:3 | 58:13 | Kris Bennett

4:3 | 65:00 | Brendan O´Donnell

Zuschauer: 13.600

