Tobi Meier verlÃ¤ngert seinen Vertrag beim ECDC

Memmingen. (mfr/fl) Die nächste Personalie für die Offensive ist geklärt.

Mit Tobi Meier halten die Memminger eine wichtige Stütze in ihren Reihen. Die Nummer 93 der Indians geht damit in seine dritte Spielzeit am Hühnerberg.

Tobi Meier, der in Peißenberg und beim EV Füssen ausgebildet wurde, besitzt mit 25 Jahren bereits reichlich Oberliga sowie auch DEL2-Erfahrung. Die Indians holten ihn vor zwei Jahren aus Bayreuth in die Maustadt. Der Angreifer hatte sich zuvor über gute Leistungen in Füssen für das Topteam aus Rosenheim empfohlen, von wo aus er in die DEL2 wechseln konnte. Auch dort konnte er zwei Jahre lang überzeugen, ehe es wieder in Richtung Heimat ging und die Unterschrift in Memmingen erfolgte.

Der Offensivakteur bewies am Hühnerberg seine Stärke und konnte, nach erfolgreicher Debüt-Saison, auch in der vergangenen Spielzeit gute Leistungen abrufen. Meier war variabel in verschiedenen Angriffsreihen einsetzbar und belebte das Indians-Spiel mit seiner Schnelligkeit und technischen Stärke. Über den Saisonverlauf steigerte sich der Angreifer immer mehr, insgesamt gelangen dem Linksschützen 45 Punkte (16 Tore/29 Assists), somit konnte er seine Punkteausbeute im Vergleich zur Vorsaison nochmal deutlich steigern. In seinem dritten Jahr in der Maustadt erhofft man sich von dem gebürtigen Peißenberger weiterhin wertvolle Impulse für das Offensivspiel.

Sven Müller: „Tobi war ein wichtiger Teil unserer letztjährigen Mannschaft. Er scorte zuverlässig und hat immer noch Potenzial, seine Scoringwerte weiterhin zu steigern. Wir freuen uns, dass er in Memmingen bleibt.“

