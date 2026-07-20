Tobi Meier bleibt am Hühnerberg

Memmingen. (mfr/fl) Angreifer Tobi Meier wird weiterhin Teil der Indianer-Offensive bleiben.

Der gebürtige Peißenberger geht somit in sein viertes Jahr in der Maustadt und will nun auch in der DEL2 seinen Teil zum Erfolg beitragen.

Ein weiterer Akteur des Meisterkaders bleibt den Indians erhalten. Tobi Meier, der bereits drei Spielzeiten bei den Indians absolvierte, wird auch weiterhin für die Indians stürmen. Vor seinem Wechsel nach Memmingen spielte der 26-Jährige bereits zwei Jahre lang mit den Bayreuth Tigers in der DEL2. Somit ist die neue Liga für Memmingens Nummer 93 nicht unbekannt. Meier zeigte sich in Memmingen stets als zuverlässiger Scorer, der mit seiner Schnelligkeit, Agilität und technischen Stärke immer Impulse in der Offensive setzen konnte. In seinen drei Jahren punktete er dabei stets ähnlich: 39, 38 und 40 Punkte standen für ihn nach der jeweiligen Hauptrunde zu Buche. Meier zeigte sich beim ECDC oftmals als Allrounder und konnte sich problemlos und variabel in verschiedene Offensivreihen einfügen. Ein Vorteil, der ihm auch in der kommenden Saison zu Gute kommen könnte.

Sven Müller: „Tobi hat in den vergangenen drei Jahren sehr beständig gepunktet. Nun bekommt er die Chance, sich erneut in der DEL2 zu beweisen. In jungen Jahren ist ihm der Durchbruch dort bereits fast gelungen, mit seiner Schnelligkeit und der zusätzlichen Erfahrung trauen wir ihm eine gute Rolle zu.“