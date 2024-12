Tobi Eder: „Mir geht es den UmstÃ¤nden entsprechend gut“

Bonn. (PM MagentaSport) Eine gute Nachricht gibt es für alle Eisbären, Fans und die Eishockey-Familie: Der an Krebs erkrankte Tobias Eder gab im MagentaSport-Studio...

Bonn. (PM MagentaSport) Eine gute Nachricht gibt es für alle Eisbären, Fans und die Eishockey-Familie: Der an Krebs erkrankte Tobias Eder gab im MagentaSport-Studio ein vorsichtiges Update zu seinem Gesundheitszustand – er lächelte dabei.

„Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin in Therapie, das läuft alles.“

Eder fehlt den Eisbären weiterhin auf unbestimmte Zeit. Kurzfristig nicht zur Verfügung stand Kapitän Kai Wissmann. „Auf dem Weg hier her habe ich das Lineup gesehen und gesehen, dass Kai nicht spielt. Ich habe ihn sofort angerufen und gefragt, was los ist. Er hat eine kleine Blessur, sollte aber nicht allzu lange ausfallen“, verriet der Teamkollege Tobias Eder in seiner souveränen Analyse.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL, 23. Spieltag

Donnerstag, 05. Dezember 2024

Ab 19.15 Uhr: Schwenninger Wild Wings – ERC Ingolstadt

Freitag, 06. Dezember 2024

Ab 19 Uhr in der Konferenz: Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München, Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin – Kölner Haie, Düsseldorfer EG – Löwen Frankfurt, Adler Mannheim – Straubing Tigers, Iserlohn Roosters – Pinguins Bremerhaven

