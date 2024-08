Tizian Ravensberg verlÃ¤ngert beim EV FÃ¼rstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Verteidiger Tizian Ravensberg geht auch in der kommenden Saison für den EV Fürstenfeldbruck aufs Eis. Ravensberg soll wieder für die nötige...

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Verteidiger Tizian Ravensberg geht auch in der kommenden Saison für den EV Fürstenfeldbruck aufs Eis.

Ravensberg soll wieder für die nötige Erfahrung in der Brucker Defensive sorgen. Für ihn ist es bereits das achte Landesligajahr beim EVF. In der vergangenen Saison gab er in 22 Spielen vier Vorlagen und erzielte ein Tor selbst.

Ravensberg hätte in der abgelaufenen Saison mit der Mannschaft sportlich gerne mehr erreicht. Der Verteidiger blickt aber positiv in die Zukunft: „Wir hatten einen großen Umbruch in der Mannschaft und der Verein hat den Mut bewiesen auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Auf längere Sicht werden wir von diesem Weg profitieren.“

Auch vor der neuen Saison hat er nicht persönliche Ziele im Blick: „Am Ende zählt der Erfolg der Mannschaft. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen“, sagte der Verteidiger via ev-fuerstenfeldbruck.de. Eine große Rolle auf dem Weg zum Erfolg spielt für ihn auch der Zusammenhalt im Team: „Keiner schaut auf die Fehler der anderen. Jeder weiß, dass wir nur zusammen erfolgreich sein können“, sagt Ravensberg.

Trainer Maxi Helling setzt in der kommenden Saison auf Ravensbergs Einfluss auf die Brucker Verteidigung. Der Abschied von Philipp Steidle und Frederik Hoffmann vom Landesliga-Eishockey macht Ravensbergs Rolle auf und neben dem Eis noch wichtiger: „Er muss in der kommenden Saison nochmal mehr Verantwortung übernehmen und Ruhe in die Defensive bringen“, sagt Helling über den Verteidiger, der mit seinen 30 Jahren schon zu den ältesten und erfahrensten Spielern im Kader des EVF gehört.