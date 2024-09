Tippgemeinschaft von Eissport Weißwasser e. V. knackt nach 22 Jahren die 100.000 Euro Grenze

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Dass mit Lottogeldern Sport, Kunst und Kultur gefördert werden, ist allgemein bekannt. Im sächsischen Weißwasser/O.L. sind einige Fans des dortigen...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Dass mit Lottogeldern Sport, Kunst und Kultur gefördert werden, ist allgemein bekannt.

Im sächsischen Weißwasser/O.L. sind einige Fans des dortigen Eishockeyclubs noch einen Schritt weiter gegangen. Und das, um den Nachwuchs ihres Vereins Eissport Weißwasser e.V. – Lausitzer Jungfüchse zu unterstützen.

Am 31. August 2002 startete die ESW-Tippgemeinschaft mit der ersten Ziehung im LOTTO am Samstag. Seit nunmehr 22 Jahren erwarten die Mitspieler allwöchentlich mit Spannung die Gewinnzahlen, auch wenn Fortuna mit dem richtig großen Gewinn bis jetzt noch zurückhaltend war, kann sich das Ergebnis schon mehr als sehen lassen.

Vom wöchentlichen Spieleinsatz spenden die Mitspieler der Tippgemeinschaft direkt 1,- EUR an den Eishockeynachwuchs, von einem dem erzielten Gewinn gehen 15% an die Lausitzer Jungfüchse.

Im August 2024 wurde nun die magische Grenze von 100.000 EUR überschritten. Genau 100.705 EUR wurden von den aktuell 55 Mitspielern inzwischen an den Nachwuchs des Eissport Weißwasser e.V. überwiesen.

Neue Mitspieler, die auf diese Weise den Eishockeynachwuchs vom Eissport Weißwasser e.V. unterstützen möchten, können jederzeit in die Tippgemeinschaft einsteigen. Mit 5,- EUR pro Woche ist man mit von der Partie und tut auch noch was Gutes.