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Home Deutschland DEL Straubing Tigers Tinte trocken! McKenzie und Seidl verlängern in Straubing
Straubing TigersTransfer-News

Tinte trocken! McKenzie und Seidl verlängern in Straubing

4. Juni 20261 Mins read69
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Skyler McKenzie von den Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison auf Skyler McKenzie und Simon Seidl.

Beide Stürmer haben ihre Verträge am Pulverturm verlängert und bleiben damit Teil des Tigers-Kaders.

Skyler McKenzie wechselte zur Saison 2024/25 von den Fischtown Pinguins nach Straubing und bringt neben seiner PENNY DEL-Erfahrung auch Spielpraxis aus der WHL, AHL und HockeyAllsvenskan mit. Der 28-jährige Linksschütze wurde am 20. Januar 1998 im kanadischen Sherwood Park geboren, besitzt neben der kanadischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde im NHL Draft 2017 in der siebten Runde an Position 198 von den Winnipeg Jets ausgewählt. In der abgelaufenen PENNY DEL-Hauptrunde kam McKenzie in 40 Partien auf sechs Tore und sechs Vorlagen. In den Playoffs steuerte er in drei Einsätzen einen weiteren Assist bei.

Auch Simon Seidl wird in der kommenden Saison für die Straubing Tigers auflaufen. Der 19-jährige Angreifer wurde am 4. Juli 2006 in Deggendorf geboren und durchlief in seiner Jugend unter anderem die Nachwuchsabteilung des EV Landshuts. In der Saison 2025/26 sammelte der Rechtsschütze sowohl in der PENNY DEL als auch per Förderlizenz in der DEL2 wichtige Spielpraxis. Für die Straubing Tigers absolvierte Seidl 19 Hauptrundenspiele sowie sechs Playoff-Partien. Zudem kam er 18-mal für den EV Landshut zum Einsatz. International war Seidl zuletzt für die deutsche U20-Nationalmannschaft aktiv.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt zur Vertragsverlängerung des Duos: „Skyler und Simon bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, die für unsere Kaderstruktur wichtig sind. Skyler ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der die Liga kennt und uns mit seiner Arbeitsweise, seinem Tempo und seiner Vielseitigkeit hilft. Simon hat in der vergangenen Saison bei uns wichtige Schritte gemacht. Er ist ein junger deutscher Spieler mit viel Potenzial, dem wir weiterhin die Zeit und das Umfeld geben wollen, sich zu entwickeln. Wir freuen uns, dass beide auch in der kommenden Saison Teil unseres Teams sind.“

Damit bleiben zwei weitere Stürmer Teil des Tigers-Kaders für die Saison 2026/27.

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