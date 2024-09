Tinte trocken! „Dies ist ein historischer Tag fÃ¼r die Edmonton Oilers“ – Vertrag mit „Wunderkind“ Leon Draisaitl um acht Jahre verlÃ¤ngert

Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers haben Stürmer Leon Draisaitl für einen 8-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von 14.000.000 $ verpflichtet. Draisaitl (1,88 m,...

Draisaitl (1,88 m, 95 kg,) lief in der Saison 2023/24 in 81 Spielen auf und erzielte dabei 41 Tore, 65 Assists und somit 106 Punkte. In seiner 10. Saison im Trikot der Oilers erzielte er in 25 Playoff-Spielen weitere 10 Tore und 21 Assists und verhalf dem Verein damit zu seinem ersten Auftritt im Stanley Cup-Finale seit 2006.

„Dies ist ein historischer Tag für die Edmonton Oilers“, sagte Stan Bowman, Executive Vice President of Hockey Operations und General Manager. „Leons Engagement für unser Team, unsere Stadt und die Oilers-Fans überall kann nicht genug betont werden. Sein Wunsch, Edmonton einen Stanley Cup-Titel zu bescheren, ist zentral für alles, was er auf und neben dem Eis tut.“

Draisaitl, einer der dynamischsten und erfolgreichsten Spieler in der Geschichte der Edmonton-Franchise, wurde in der ersten Runde des NHL-Drafts 2014 von den Oilers ausgewählt (insgesamt Dritter).

In 719 Spielen der regulären Saison (9. aller Oilers-Spiele) hat das deutsche „Wunderkind“ 347 Tore (5.) und 503 Assists (5.) und 850 Karrierepunkte (6.) erzielt. Er hat außerdem 146 Powerplay-Tore (1.), 296 Powerplay-Punkte (3.), 61 spielentscheidende Tore (4.), 57 Spiele mit mehreren Toren (5.) und 239 Spiele mit mehreren Punkten (6.) erzielt.

Für die deutsche Nationalmannschaft nahm der 28- jährige gebürtige Kölner unter anderem an fünf Weltmeisterschaften teil.