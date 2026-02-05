Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERC Ingolstadt

Tinte trocken! Der nächste Panther verlängert in der Audistadt

5. Februar 2026
Abbott Girduckis vom ERC Ingolstadt - © Florian Pohl / City-Press
Ingolstadt. (PM ERC) Abbott Girduckis wird auch weiterhin für den ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) stürmen.

Der Angreifer verlängerte seinen Vertrag beim aktuellen Tabellendritten der deutschen Eliteliga bis 2028.

In der laufenden Saison kam der Deutsch-Kanadier in 42 DEL-Spielen zum Einsatz. Dabei sammelte er 31 Scorerpunkte (12 Tore) und hat seine Ausbeute im Vergleich zur vergangenen Hauptrunde bereits mehr als verdreifacht. Zusammen mit Myles Powell und Kenny Agostino bildet er eine der gefährlichsten Sturmreihen der Liga. Knapp ein Viertel aller 176 Tore der Panther – Topwert in der Liga – gehen auf das Konto dieses Trios.

„Girdy hat in der Vorsaison zwar einige Zeit gebraucht, um sich an das Level in der DEL zu gewöhnen, aber wir haben immer an sein Potenzial und seine Qualitäten geglaubt. Er hat konsequent gearbeitet, seine Chance genutzt und das Vertrauen voll zurückgezahlt. Wir freuen uns, ihn auch in den kommenden Jahren im Team zu haben“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Rechtsschützen, der im Sommer 2024 als Meister und bester Vorlagengeber vom DEL2-Club Eisbären Regensburg zum ERC gewechselt war.

„Meine Freundin und ich fühlen uns in Ingolstadt zuhause. Die Menschen und der Club haben uns sofort in die Panther-Familie aufgenommen. Wir freuen uns sehr, auch weiterhin Teil des ERC zu sein und weiter erfolgreiches Eishockey zu spielen“, sagt Girduckis.

584
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Previous post Danke, Captain: Steve Kellenberger beendet seine aktive Karriere

